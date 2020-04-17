Fatih Terim, corona virüsle savaşını Ertuğrul Özkök'e anlattı!

AMERİKA'DAN BÜYÜK BİR EGO MU VARDI? “Tamam egomuz var da, Amerika’dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada? Onu atarım, bunu keserim, şunu vururum... Bak bir virüs ne hale getirdi.Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok. Hiçbirinin esamisi okunmaz.Bütün dünyanın başına geldi bu...”