Fatih Terim, corona virüsle savaşını Ertuğrul Özkök'e anlattı!

Dün Fatih Terim’in hastaneden çıkarken söylediklerini yazmıştım. Diyordu ki: “Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.”
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Dün arayıp sordum: “Hocam böyle diyorsunuz ama siz de ben de ego insanıyız. Böyle büyük egolar değişebilir mi?” Bana çok çarpıcı bir cevap verdi...
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Kelimesine dokunmadan aktarıyorum:
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AMERİKA'DAN BÜYÜK BİR EGO MU VARDI?
“Tamam egomuz var da, Amerika’dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada? Onu atarım, bunu keserim, şunu vururum... Bak bir virüs ne hale getirdi.Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok. Hiçbirinin esamisi okunmaz.Bütün dünyanın başına geldi bu...”
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EVET DEĞİŞECEĞİM
“Evet değişeceğim. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Değişmek zorundayız. Çünkü değişmezsek mutlu olamayız. Ben değişeceğim.”
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“Geçen gün bir arkadaşımı arıyordum. Bulamadım, bir başka arkadaşımla konuşuyorduk bunu söyledim. Bana ‘Hocam buluncaya kadar arayacağız’ dedi. Görmediğimiz, ihmal ettiğimiz arkadaşlarımızı buluncaya kadar arayacağız. İşimizi daha iyi yapacağız. Seveceğiz. Ailemize daha çok zaman ayıracağız.”
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Korona virüsü kapmış, mücadele etmiş ve yenmiş bir insan konuşuyor. Demek ki virüs onu böyle etkilemiş.
Tabii benim için geriye şu soru kalıyor. Biz, egosu yüksek siyasetçiler, işinsanları, sanatçılar, hepimiz...
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Virüsü kapmadan da bu değişme iradesini gösterebilecek miyiz? Yoksa hepimizin virüsle terbiye edilmesi mi gerekecek.
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Galatasaray'ın ve Türk futbolunun sembol isimleri arasında yer alan Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve sevenlerini üzmüştü. 23 Mart'ta tedavi altına alınan Fatih Terim'den 30 Mart'ta güzel haber gelmişti. Öksürüğü tamamen geçen ve hastalığın semptomlarından iyice kurtulan 66 yaşındaki futbol adamı, 30 Mart'ta taburcu edilmişti.
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14 gün evinde karantina altında kalacağı ve kendisini izole edeceği açıklanan Fatih Terim'in yapılan son testi de negatif çıkmıştı.