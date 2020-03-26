Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı! Yanından ayırmıyor...

Çok şey söylemek istediğini ancak söyleyemediğini kaydeden Buse, "Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" ifadelerini kullandı. Buse Terim Bahçekapılı daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Güneşli günler" vurgusu yaparak, "Bak yepyeni bir gün doğdu. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" sözlerini sarf etti.