DHA
Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 10:30,
Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı! Yanından ayırmıyor...
Hastane karantina altında bulunan Fatih Terim gücünü ailesinden alıyor...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, Terim ailesi büyük üzüntü yaşadı.
FATİH TERİM YANINDAN AYIRMIYOR
UEFA Kupası şampiyonluğundan, ligdeki ve kupadaki zaferlere uzanan kariyerinde kızlarını yanından hiç ayırmayan Fatih Terim, birçok önemli müsabakadaki galibiyetleri, kupa coşkularını da kızları ve torunlarıyla birlikte kutlaması ile biliniyor.
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