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GeriFutbol Fatih Terim kararını verdi! Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi sürpriz...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 13:18 | 

Fatih Terim kararını verdi! Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi sürpriz...

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi Fatih Terim son kararını verdi. Deneyimli teknik direktör, 'mutlak kazanılması gerek' dediği maç için sistemini belirledi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

2SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
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SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Son iki maçını kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin yenildiği haftada puan farkını azaltmak istiyor. Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarını kazanan sarı kırmızılı ekip Sivasspor maçında galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

3SİVASTA SON 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
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SİVAS'TA SON 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, 5 senedir Sivas'ta galip gelemiyor. En son rakibini 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray, daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

4FALCAO YOK, DIAGNE YEDEK
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FALCAO YOK, DIAGNE YEDEK

Hafta içinde idmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı forma giymeyecek. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Kolombiyalı golcü Sivas'a götürülmedi. Diagne ise performans düğüklüğü nedeniyle yedek oturacak ve tek forvette Ryan Babel'in oynaması bekleniyor.

5SAKATLARDAN İYİ HABER
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SAKATLARDAN İYİ HABER

Sakatlıkları geçen ve dünkü idmanda takımla çalışan Marcao ve Saracchi de Sivas maçı kadrosuna dahil edildi. İki oyuncunun da Sivasspor karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusuydu.

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İşte Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i

7OKAN KOCUK
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OKAN KOCUK

8OMAR ELABDELLAOUI
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OMAR ELABDELLAOUI

9CRISTIAN LUYINDAMA
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CRISTIAN LUYINDAMA

10MARCAO
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MARCAO

11MARCELO SARACCHI
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MARCELO SARACCHI

12TAYLAN ANTALYALI
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TAYLAN ANTALYALI

13ÖMER BAYRAM
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ÖMER BAYRAM

14YOUNES BELHANDA
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YOUNES BELHANDA

15SOFIANE FEGHOULI
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SOFIANE FEGHOULI

16EMRE KILINÇ
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EMRE KILINÇ

17RYAN BABEL
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RYAN BABEL

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