Fatih Terim kararını verdi! Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi sürpriz...
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi Fatih Terim son kararını verdi. Deneyimli teknik direktör, 'mutlak kazanılması gerek' dediği maç için sistemini belirledi.
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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Son iki maçını kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin yenildiği haftada puan farkını azaltmak istiyor. Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarını kazanan sarı kırmızılı ekip Sivasspor maçında galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
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SİVAS'TA SON 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, 5 senedir Sivas'ta galip gelemiyor. En son rakibini 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray, daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
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FALCAO YOK, DIAGNE YEDEK
Hafta içinde idmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı forma giymeyecek. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Kolombiyalı golcü Sivas'a götürülmedi. Diagne ise performans düğüklüğü nedeniyle yedek oturacak ve tek forvette Ryan Babel'in oynaması bekleniyor.
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SAKATLARDAN İYİ HABER
Sakatlıkları geçen ve dünkü idmanda takımla çalışan Marcao ve Saracchi de Sivas maçı kadrosuna dahil edildi. İki oyuncunun da Sivasspor karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusuydu.