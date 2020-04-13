Fatih Terim kararını verdi: O hariç herkes gider | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Corona virüsü (koronavirüs) yenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon planlaması için harekete geçti.Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve yöneticilerle görüşerek gelecek sezon için düşüncelerini söyledi.Galatasaray teknik direktörü, Fernando Muslera dışındaki tüm yabancıların gidişine onay verdi.Nagatomo, Mariano ve Andone'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. 3 isimle sözleşme yenilenmeyecek. Ayrıca Jimmy Durmaz, Babel ve Diagne ile de yollar kesin olarak ayrılacak.Donk'un durumu henüz netleşmezken Selçuk İnan'a da jübile yapılacak. Cimbom'da Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Taylan Antalyalı yerli oyuncular oldukları için kalacak.Galatasaray'da başta Falcao olmak üzere Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes'in durumları netlik kazanmadı.Sarı-Kırmızılı yönetimin bu oyuncuları cazip bir teklif geldiği an gelir elde etmek için satabileceği gelen bilgiler arasında... (Takvim)