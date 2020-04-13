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GeriFutbol Fatih Terim kararını verdi: O hariç herkes gider | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 09:24,

Fatih Terim kararını verdi: O hariç herkes gider | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, corona virüsü (koronavirüs) yendikten sonra yeni sezon için kolları sıvadı. Yönetimle görüşen Terim, çok konuşulacak bir karara imza attı. İşte detaylar...

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Corona virüsü (koronavirüs) yenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon planlaması için harekete geçti.

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Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve yöneticilerle görüşerek gelecek sezon için düşüncelerini söyledi.

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Galatasaray teknik direktörü, Fernando Muslera dışındaki tüm yabancıların gidişine onay verdi.

4BABEL VE DIAGNE GÖNDERİLECEK

BABEL VE DIAGNE GÖNDERİLECEK

Nagatomo, Mariano ve Andone'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. 3 isimle sözleşme yenilenmeyecek.

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Ayrıca Jimmy Durmaz, Babel ve Diagne ile de yollar kesin olarak ayrılacak.

6DONK BELİRSİZ

DONK BELİRSİZ

Donk'un durumu henüz netleşmezken Selçuk İnan'a da jübile yapılacak.

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Cimbom'da Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Taylan Antalyalı yerli oyuncular oldukları için kalacak.

8FALCAO İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK

FALCAO İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Galatasaray'da başta Falcao olmak üzere Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes'in durumları netlik kazanmadı.

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Sarı-Kırmızılı yönetimin bu oyuncuları cazip bir teklif geldiği an gelir elde etmek için satabileceği gelen bilgiler arasında... (Takvim)

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