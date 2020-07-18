Fatih Terim biletleri kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...

TEKLİF BEKLENİYOR Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne, beklentilerin altında kalmış ve Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralanmıştı. Senegalli golcü, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı. Cimbom, 28 yaşındaki forvete teklif gelmesi halinde düşünmeden satacak.