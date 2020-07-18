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GeriFutbol Fatih Terim biletleri kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 18:59,

Fatih Terim biletleri kesti! Galatasaray'da tam 7 ayrılık...

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarına devam ederken 7 isimle yolları ayırmaya karar verdi.

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Koronavirüs arasından sonra galibiyet alamayan ve şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da Fatih Terim, kötü sonuçların faturasını çıkardı.

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Galatasaray, bitime 2 hafta kala gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi. Aslan, sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor.

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Takımda düşünülmeyen ve yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bu isimlerden bonservis geliri elde ederek yeni sezonun kaynağının bir bölümünü oluşturmayı hedefliyor.

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A Spor'un haberine göre; Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunda 7 futboluyu düşünmüyor.

5MARIANO VE SELÇUK İNAN KARARI
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MARIANO VE SELÇUK İNAN KARARI

Sarı-kırmızılı takımda 4 ismin sözleşmesi bitiyor. Cimbom, Nagatomo ile yollarını ayırırken, Mariano'nun ise sezon sonunda sözleşmesi biteccek. Kaptan Selçuk İnan'la da sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

6RYAN DONKA TEKLİF
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RYAN DONK'A TEKLİF

Aslan'da joker rolünü üstlenen Ryan Donk da sezon sonunda boşa çıkıyor. G.Saray'ın sezon sonunda Hollandalı futbolcuya yeni sözleşme önermesi bekleniyor.

74 İSMİN DAHA BİLETİ KESİLDİ
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4 İSMİN DAHA BİLETİ KESİLDİ

G.Saray'ın kiralık olarak yolladığı Ryan Babel, Mbaye Diagne, Maicon ve Valentine Ozornwafor yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden...

8TEKLİF BEKLENİYOR
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TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne, beklentilerin altında kalmış ve Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralanmıştı. Senegalli golcü, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı. Cimbom, 28 yaşındaki forvete teklif gelmesi halinde düşünmeden satacak.

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Ryan Babel'in uygun teklif gelmesi halinde gönderileceği ve yıllık 2.5 milyon Euro'luk masrafından kurtulanacağı ifade edildi.

10TEKRAR KİRALANACAK
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TEKRAR KİRALANACAK

Yaz transfer döneminde 300 bin Euro'ya alınan ve Almeira'ya 200 bin Euro'ya kiralanan Ozornwafor'un ise tekrar kiralanması bekleniyor.

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Özellikle Kadıköy deplasmanında gösterdiği performansla maçın 'görünmeyen' kahramanı olan Seri, Fulham'dan kiralanmıştı. Fildişili oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yolların ayrılmasına sıcak bakılıyor.

12BELHANDA KARARI
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BELHANDA KARARI

yüksek maliyeti ve yaşattığı sorun nedeniyle 30 yaşındaki oyuncuya gelen teklifler değerlendirilecek. Fakat Faslı oyuncu geçtiğimiz günlerde Aslan'a "Ya bonservisimi verin ya da 1 sene daha kalacağım" mesajı göndermişti.

13SAKATLIKLAR SEBEBİYLE...
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SAKATLIKLAR SEBEBİYLE...

Yaz transfer döneminde kiralanan Mario Lemina, çıktığı maçlarda gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmiş ve 'Yeni Melo' diye lanse edilmeye başlanmıştı. 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Gabonlu futbolcuyla, buna rağmen sürekli geçirdiği sakatlıklardan dolayı yollar ayrılacak.

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Bu sezon 22 maç kaçıran Radamel Falcao'nun geleceği ile ilgili henüz net bir karar verilmediği belirtildi.

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