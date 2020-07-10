Fatih Terim 11 ismi gönderiyor | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi
Galatasaray'da gözünü tamamen gelecek sezona çeviren teknik direktör Fatih Terim, yönetime tam 11 isimle yolların ayrılması talimatını verdi. İşte gidecek isimler...
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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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Rakibine 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda kötü gidişat sürerken, Cimbom üst üste 7. maçından da galibiyet çıkaramadı.
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Aslan'ın bu sonuçla matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmazken, teknik direktör Fatih Terim ve ekibi ligin bitimine 3 hafta kala yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı.
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İç ve dış transferde radikal kararlar alacak olan Galatasaray, dış transferdeki önceliği yerli transferine verdi.
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EMRE KILINÇ İLE ANLAŞILDI
Uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom, bir başka Sivassporlu Emre Kılınç ile her konuda anlaşma sağladı.
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Emre Kılınç'ın yanında 24 Erzincanspor forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi biten kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile de prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılıların bu iki oyuncunun transferini sezon sonunda açıklaması bekleniyor.
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HASAN ALİ, MERT ÇETİN, CANER ERKİN...
Emre ve Kerem transferlerinin yanı sıra Mert Müldür, Hasan Ali Kaldırım, Mert Çetin, Nazım Sangare, Alpaslan Öztürk, Caner Erkin, Semih Kaya ve Arda Turan gibi isimleri de gündemine alan yönetim, bu oyuncuları da kadroya dahil ederek yerli rotasyonunu genişletmeyi amaçlıyor.
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Galatasaray'da yerli transfer çalışmaları bu doğrultuda şekillenirken, sarı-kırmızılı takımda merak edilen konulardan biri de takımdan ayrılacak isimler.
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Teknik direktör Fatih Terim'in Alanyaspor maçının ardından yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen Diagne, Babel ve Maicon gibi isimlerin dışında takımdan gönderilmesini istediği oyuncuları belirlediği öğrenildi. İşte o isimler:
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MARCELO SARACCHI
Galatasaray, ara transfer döneminde kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Saracchi'yi sezon sonunda RB Leipzig'e geri göndermeyi planlıyor. Uruguaylı futbolcuya Genoa'nın talip olduğu öğrenildi.
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MARIANO
Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'ya yeni mukavele önermeyecek. Ülkesi Brezilya'ya dönmesi beklenen Brezilyalı futbolcunun Flamengo'ya transfer olacağı öne sürüldü.
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YOUNES BELHANDA
Gerek gösterdiği performans gerekse taraftarla girdiği tartışmalar nedeniyle eleştiri oklarını hedefinde yer alan Younes Belhanda, Fatih Terim'in gelecek sezon kadro planlamasında yer almıyor. Adı Arap kulüpleriyle anılan Faslı futbolcudan 8 milyon Euro civarından bir bonservis bedeli bekleniyor.
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ŞENER ÖZBAYRAKLI
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon başında bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Şener Özbayraklı da satış listesine kondu. 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den birkaç kulübün talip olduğu öğrenildi.
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SOFIANE FEGHOULI
Belhanda gibi istenen performansı veremeyen ve son olarak Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tepki çeken Sofiane Feghouli de satış listesinde yer alıyor. Cezayirli oyuncunun adı da tıpkı Belhanda gibi Arap kulüpleriyle anılıyor.
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JIMMY DURMAZ
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz da gösterdiği performansla hayal kırıklığı gösteren isimler arasında yer alıyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıkan ve Türkiye Kupası'nda 1 asist sergileyen 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. (Sabah)
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MICHAEL SERI (KİRALIK)
Sarı-kırmızılıların sezon başında Fulham'dan kiraladığı Michael Seri, gösterdiği istikrarsız performans nedeniyle bekleneni veremedi. 28 yaşındaki orta saha, sezon sonunda İngiliz ekibine dönecek.
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MARTIN LINNES
Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan ve ikinci yarıda yeniden kadroya dahil edilen Martin Linnes'e gelecek teklifleri değerlendirecek. Norveçli futbolcunun Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.