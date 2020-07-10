Fatih Terim 11 ismi gönderiyor | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi

HASAN ALİ, MERT ÇETİN, CANER ERKİN... Emre ve Kerem transferlerinin yanı sıra Mert Müldür, Hasan Ali Kaldırım, Mert Çetin, Nazım Sangare, Alpaslan Öztürk, Caner Erkin, Semih Kaya ve Arda Turan gibi isimleri de gündemine alan yönetim, bu oyuncuları da kadroya dahil ederek yerli rotasyonunu genişletmeyi amaçlıyor.