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Spor Arena
Haber Giriş: 19 Mart 2021 - 11:33 | 

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasında oynanan tek Süper Lig maçı, bu sezonun ilk yarısında golsüz sona erdi. Fatih Karagümrük bugüne kadar Kayserispor ile oynadığı hiçbir resmi maçta rakibine gol atamadı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fatih Karagümrük Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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