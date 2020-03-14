Fatih Karagümrük - Altay maçının ardından saha karıştı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Altay mücadelesinin sonrasında olay çıktı.Fatih Karagümrük - Altay mücadelesinin ardından saha karıştı.Mücadelenin son anlarında hakem Caner Ak, oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etti.Uzatmalarda Altay, ikinci golü bulurken, maç da 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.Müsabakanın ardından Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sahaya girerek hakemin üzerine yürümeye çalıştı.Bitiş düdüğünün çalmasıyla Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakemin fazladan oynattığı gerekçesiyle sahaya inerek, hakemin üzerine yürüdü.Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri araya girerek olayları önledi.O anlar objektiflere böyle yansıdı.