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GeriFutbol Fatih Karagümrük - Altay maçının ardından saha karıştı
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Futbol
Haber Giriş: 14 Mart 2020 - 19:14, /

Fatih Karagümrük - Altay maçının ardından saha karıştı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Altay mücadelesinin sonrasında olay çıktı.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Altay mücadelesinin sonrasında olay çıktı.

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Fatih Karagümrük - Altay mücadelesinin ardından saha karıştı.

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Mücadelenin son anlarında hakem Caner Ak, oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etti.

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Uzatmalarda Altay, ikinci golü bulurken, maç da 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

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Müsabakanın ardından Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sahaya girerek hakemin üzerine yürümeye çalıştı.

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Bitiş düdüğünün çalmasıyla Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakemin fazladan oynattığı gerekçesiyle sahaya inerek, hakemin üzerine yürüdü.

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Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri araya girerek olayları önledi.

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O anlar objektiflere böyle yansıdı.

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