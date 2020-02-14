Fatih Çekirge, Nihat Özdemir'in sıkıntısını açıkladı: Ali Koç'un futbolu siyasete karıştırması

YAKINDA PATLARSA HİÇ ŞAŞIRMAM Evet, Nihat Özdemir’in yakın çevresinden öğrendiklerim böyle... Tanıdığım Özdemir, kavgayı, çekişmeyi, sinir savaşını değil, barışı, müzakereyi çözümü seçmiş bir insandır. Ama eğer haksızlığı görürse ve uyarılarına rağmen yanlış devam ederse, sonuna kadar üzerine gitmekten de çekinmez.. Benim de son günlerde aldığım izlenim şu: Nihat Özdemir futbolun bu derece politize edilmeye çalışılmasından dolayı son derece rahatsız.. Hatta böyle giderse... Yakında kendi ağzından çok daha keskin bir çıkış duyarsanız hiç şaşırmayın..