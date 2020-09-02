F1 Türkiye bilet fiyatı ne kadar? Formula 1 Türkiye biletleri o tarihte satışa çıkıyor
Uzun bir aradan sonra Türkiye pistine geri dönen Formula 1, seyirci sürprizi ile motorsporları tutkunlarında heyecana neden oldu. En son 2011 yılında yarış düzenlenen pistte Sebastian Vettel şampiyonluğa ulaşmış ve 7 yıllık sözleşmenin sona ermesi dolayısıyla İstanbul Park pisti bir daha yarış programına dahil edilmemişti. 2020 yılında yapılan Formula 1 anlaşmasıyla, 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında Formula 1 yarışının düzenleneceği bilgisi paylaşıldı. Peki, F1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar olacak ve Formula 1 biletleri ne zaman satışa sunulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için bilet fiyatları belli oldu. Toplam 3 gün sürecek yarış programında biletler kombine olarak satışa sunulacak. Biletlerin fiyatları kademeli olarak artışa geçecek ve her bölgenin, bütün koltukların bilet fiyatları aynı olmayacak. Günlük 30 TL olan Formula 1 bilet fiyatı, kombine olarak satın alınmak istendiğinde 3 günlüğüne 90 TL olarak satışa sunulacak. Peki, Formula 1 (F1) biletleri ne zaman satılacak? İşte, o konu ve yarış programı hakkında detaylı bilgiler
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FORMULA 1 BİLET FİYATLARI
9 yılın ardından yeniden İstanbul'a dönen Formula 1 efsanesi için biletler, en geç 15 Eylül tarihine kadar satışta olacak. En düşük günlük 30 TL olan bilet fiyatları, kombine olarak ise 90 TL'den satışta olacak. Bilet fiyatları kategori ve koltuğa göre değişiklik gösterecek.
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Türkiye’deki sevenlerinin özlemle beklediği F1 nihayet bu sonbaharda 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Yarışın İstanbul ayağında bilet fiyatlarının günlük 30 lira olacağını açıklayan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Sanırım dünyanın en ucuz F1 biletlerini satacağız. Günlük 30 liradan 3 günlük kombineler satılacak. Ancak bu fiyat bütün koltuklar için geçerli değil. Fiyatlar kademeli olarak artacak. Burada özellikle bu yarışı heyecanla bekleyen öğrenci kardeşlerimizi düşündük. Fiyatlar kategorilere göre çok daha yukarılara gidecek. Onu henüz belirlemedik. Biletler 15 gün içinde satışa çıkacak” diye konuştu.
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YARI KAPASİTE KULLANILACAK
Pistin sadece tribün kapasitesinin 220 bin koltuk olduğunu ifade eden Ak, “Pandemi döneminde alınabilecek her önlemi alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kapasitenin neredeyse yarısını kullanmayı düşünmüyoruz. En fazla 100 bin bilet satacağız. Seyircilerin arasında 1 koltuk boş olacak şekilde oturma düzeni planladık. Ayrıca kullanabileceğimiz çok fazla açık alan da var. Bu da pandemi döneminde bize avantaj sağlıyor. Bizden önce Rusya ve Portekiz yarışları seyircili olacak ama pandemi döneminde işler değişirse seyircisiz olma ihtimali de var” dedi.
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ANLAŞMA İLK ETAPTA 1 YILLIK
2011 yılından sonra F1 yönetimi ile kontratın bittiğini belirten Vural Ak, “urayı AVM yapmak isteyenler vardı. Biz de ihaleye katıldık ve kazandık. Eski F1 yönetimine niyetimizi söylüyorduk. O sırada F1 yönetimi değişti. Yeni CEO’yu Türkiye’ye davet ettik. Cumhurbaşkanı ile toplantı düzenledik ve olumlu sonuçlar aldık. Amacımız 2021 yılından itibaren düzenli olarak F1’i İstanbul’da düzenlemekti ama pandemi döneminde 1 yıllık kontrat yaptık. Ama sanırım uzun süreli devam edeceğiz” şeklinde konuştu.