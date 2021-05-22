F1 Monako Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte F1 Monako Grand Prix'si hakkında son bilgiler
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Monako Grand Prix'si hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Yarışseverler, Monako Grand Prix'sinin ne zaman ve hangi kanalda izlenebileceğini merak ediyor. Peki, F1 Monako Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Monako Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. İşte, F1 Monako Grand Prix'si hakkında son bilgiler...
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Monako ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.
Charles Leclerc'in sıralama turlarının son saniyelerinde bariyerlere çarpması sonucu kırmızı bayrak sallanarak seans sonlandırıldı. Leclerc böylece, 1.10.346'lık derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Ferrari ve Leclerc, 27 Ekim 2019'daki Meksika Grand Prix'sinin ardından ilk kez pole pozisyonuna ulaştı.
Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, 0.230 saniye geride ikinciliği, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise 0.255 saniye ile üçüncülüğü elde etti.
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NE ZAMAN KOŞULACAK?
Monako Grand Prix'si 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: