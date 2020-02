F.Bahçe ve G.Saray'ın eski oyuncusu Emre Aşık'tan olay derbi itirafı!

G.SARAY'IN KADIKÖY'DEKİ SON GALİBİYETİ Galatasaray'ın 1999 yılında Kadıköy'de elde ettiği son galibiyette kadroda yer alan oyunculardan olan Kerem İnan, o maç hakkında ise şunları söyledi:"Fenerbahçe'nin de her zaman çok iyi kadroları olmuştur. Ama bizim o günkü kadromuz çok iyiydi. Golleri Marcio ve Hasan Şaş atmıştı. O günkü yapı ile şu an arasında çok büyük farklar var. O heyecan o coşku oyuncularda biraz daha vardı. Şu an biraz maddiyata dayalı. O zaman müthiş bir takım birlikteliği vardı."