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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 10:17,

Coronayı yendi, tatile koştu!

Yıldız futbolcu ve sevgilisinin eğlenceli anları...

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Valencia'nın tecrübeli futbolcusu Ezequiel Garay, sevgilisi Tamara Gorro ve arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

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İspanya'nın Formentera Adası'na giden yıldız futbolcu ve sevgilisi, sıcak hava ve denizin tadını çıkardı.

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Garay'ın model sevgilisi Tamara Gorro beyaz bikinisi ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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Gorro arkadaşlarına poz vererek fotoğrafını çektirdi.

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Telefonunu elinden düşürmeyen model, arkadaşlarının fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.

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Garay ise deniz gözlüğüyle dalış yaptı.

7KORONAVİRÜSÜ YENMİŞTİ
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KORONAVİRÜSÜ YENMİŞTİ

Ezequiel Garay, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Atalanta-Valencia maçı sonrası 15 Mart'ta corona virüse yakalanmıştı.

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Karantinaya girmeden önce eşinin kendisine pencereden öpücük yolladığı Garay, iyileştiğini bu kez gerçek bir öpücük fotoğrafıyla ilan etmişti.

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Arjantinli futbolcunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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Garay'ın ismi transferde sürekli olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmış ancak Türkiye'ye gelmemişti.

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