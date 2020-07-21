Coronayı yendi, tatile koştu!

Valencia'nın tecrübeli futbolcusu Ezequiel Garay, sevgilisi Tamara Gorro ve arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.İspanya'nın Formentera Adası'na giden yıldız futbolcu ve sevgilisi, sıcak hava ve denizin tadını çıkardı.Garay'ın model sevgilisi Tamara Gorro beyaz bikinisi ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.Gorro arkadaşlarına poz vererek fotoğrafını çektirdi.Telefonunu elinden düşürmeyen model, arkadaşlarının fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.Garay ise deniz gözlüğüyle dalış yaptı.Ezequiel Garay, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Atalanta-Valencia maçı sonrası 15 Mart'ta corona virüse yakalanmıştı. Karantinaya girmeden önce eşinin kendisine pencereden öpücük yolladığı Garay, iyileştiğini bu kez gerçek bir öpücük fotoğrafıyla ilan etmişti.Arjantinli futbolcunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.Garay'ın ismi transferde sürekli olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmış ancak Türkiye'ye gelmemişti.