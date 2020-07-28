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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 11:54,

Evli futbolcu Patrice Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile fena yakalandı!

Patrice Evra'nın skandal fotoğrafları olay oldu... Fotoğraflar: Backgrid

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İngiltere bu fotoğrafları konuşuyor...

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13 yıldır evli olan eski futbolcu Patrice Evra, Londra'daki bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile çok fena yakalandı!

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Manchester United ve Fransa Millli Takımı'nın eski futbolcusu Evra, Londra'da bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile buluştu.

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13 yıllık evliliği bulunan Evra'nın Margaux Alexandra ile oldukça yakın olması dikkat çekti.

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Evra ve Alexandra, kafede öpüşürken bu anlar kameralara yakalandı.

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Margaux Alexandra, daha sonra kalkıp Evra'ya sarılırken ikilinin yakın teması burada da devam etti.

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Evra ve Margaux Alexandra, daha sonra kafeden ayrılıp aynı arabaya bindiler.

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İkilinin bu fotoğrafları İngiltere'de de geniş yankı uyandırırken İngiliz basını, fotoğrafları 'skandal' olarak değerlendirdi.

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Patrice Evra, Sandra Evra ile 2007 yılında evlenmişti.

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Evra çiftinini Lenny ve Maona isimli iki de çocuğu bulunuyor.

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Öte yandan Hollandalı model Margaux Alexandra'nın parmağında yüzük bulunması da dikkat çekti.

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Instagram'da 30 bine yakın takipçisi bulunan Margaux Alexandra, Londra'da modellik yapıyor.

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Konuyla ilgili Patrice Evra cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

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Fransız eski futbolcu, şu anda İngiltere'de yorumculuk yapıyor.

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Evra, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile de dikkat çekiyordu.

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