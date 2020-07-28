Evli futbolcu Patrice Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile fena yakalandı!

İngiltere bu fotoğrafları konuşuyor...13 yıldır evli olan eski futbolcu Patrice Evra, Londra'daki bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile çok fena yakalandı! Manchester United ve Fransa Millli Takımı'nın eski futbolcusu Evra, Londra'da bir kafede Hollandalı model Margaux Alexandra ile buluştu.13 yıllık evliliği bulunan Evra'nın Margaux Alexandra ile oldukça yakın olması dikkat çekti. Evra ve Alexandra, kafede öpüşürken bu anlar kameralara yakalandı.Margaux Alexandra, daha sonra kalkıp Evra'ya sarılırken ikilinin yakın teması burada da devam etti. Evra ve Margaux Alexandra, daha sonra kafeden ayrılıp aynı arabaya bindiler. İkilinin bu fotoğrafları İngiltere'de de geniş yankı uyandırırken İngiliz basını, fotoğrafları 'skandal' olarak değerlendirdi.Patrice Evra, Sandra Evra ile 2007 yılında evlenmişti.Evra çiftinini Lenny ve Maona isimli iki de çocuğu bulunuyor.Öte yandan Hollandalı model Margaux Alexandra'nın parmağında yüzük bulunması da dikkat çekti.Instagram'da 30 bine yakın takipçisi bulunan Margaux Alexandra, Londra'da modellik yapıyor.Konuyla ilgili Patrice Evra cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.Fransız eski futbolcu, şu anda İngiltere'de yorumculuk yapıyor.Evra, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile de dikkat çekiyordu.