Eva Carneiro uyardı: Corona virüs vaka sayısında yeni bir patlama olabilir

Corona virüs (koronavirüs) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 124 binin üzerinde, 217 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.
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BORIS JOHNSON DA 'CORONA'YA YAKALANMIŞTI
Corona virüsün çok büyük zarar verdiği ülkelerden biri de İngiltere...
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgının dünyaya yayıldığı günlerde "Sokağa çıkma yasağı ilan etmeyeceğiz. Halkımız kendi sağlığına dikkat ederek günlük yaşamına devam edebilir" şeklinde açıklama yapmıştı.
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Ancak günler ilerledikçe İngiltere'de vaka sayıları hızla artmaya başlamış, en sonunda Başbakan Boris Johnson da corona virüse yakalanmıştı.
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ZARAR 1 MİLYAR POUND'U AŞACAK
Şu ana kadar 21 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de gündem Premier Lig'in devam edip etmeyeceği...
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Dünyanın 1 numaralı ligi olan Premier Lig'in devam etmemesi durumunda toplam zararın 1 milyar Pound'u aşacağı açıklandı.
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LİG İPTAL EDİLMELİ
Premier Lig yönetimi kimseyi risk altında bırakmadan sezonun bitirmesi için uğraşsa da Chelsea'nin eski doktoru Eva Carneiro ligin derhal iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.
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BBC Radio'ya konuşan Carneiro, "Futbolun yeniden başlaması, Corona virüs vakalarında yeni bir patlamanın yaşanması anlamına gelir.
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Corona virüsle mücadele etmek için herkes çaba göstermeli. Bu durum herhangi bir takım ya da herhangi bir oyuncudan daha önemli" ifadelerini kullandı.
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FUTBOLCULAR ENFEKSİYON EĞİTİMİ ALMALI
Futbolcuların enfeksiyon kontrolü konusunda eğitim alması gerektiğini belirten Carneiro, "Doktorlar bu konuda eğitimli ancak herkesin bilinçlendirilmeye ihtiyacı var.
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Bu yüzden futbol takımındaki herkes bu konuda eğitilmeli. Futbolculardan biri corona virüse yakalanırsa neler yapması gerektiğini bilmeli" dedi.
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Eva Carneiro, 2015 yılında Chelsea'de ligin ilk maçında sakatlanan Eden Hazard'ın tedavisi için sahaya girmiş ve Mourinho'dan büyük tepki görmüştü.
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Portekizli teknik adam, Hazard’ın sakatlandığı sırada kendisinden izin almadan sahaya giren Carneiro'ya mobbing uygulamıştı.
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Daha sonra görevine son verilen Carneiro, Mourinho'nun yanı sıra Chelsea Kulübü'ne de dava açmıştı.