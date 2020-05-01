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GeriFutbol Eva Carneiro uyardı: Corona virüs vaka sayısında yeni bir patlama olabilir
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Futbol
Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 15:52,

Eva Carneiro uyardı: Corona virüs vaka sayısında yeni bir patlama olabilir

Corona virüs salgını ile uğraşan İngiltere'de Premier Lig yönetimi ligin devam etmesi için plan yaparken, Chelsea'nin eski doktoru Eva Carneiro'dan korkutan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Corona virüs (koronavirüs) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 124 binin üzerinde, 217 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

3BORIS JOHNSON DA CORONAYA YAKALANMIŞTI
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BORIS JOHNSON DA 'CORONA'YA YAKALANMIŞTI

Corona virüsün çok büyük zarar verdiği ülkelerden biri de İngiltere...

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgının dünyaya yayıldığı günlerde "Sokağa çıkma yasağı ilan etmeyeceğiz. Halkımız kendi sağlığına dikkat ederek günlük yaşamına devam edebilir" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Ancak günler ilerledikçe İngiltere'de vaka sayıları hızla artmaya başlamış, en sonunda Başbakan Boris Johnson da corona virüse yakalanmıştı.

6ZARAR 1 MİLYAR POUNDU AŞACAK
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ZARAR 1 MİLYAR POUND'U AŞACAK

Şu ana kadar 21 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de gündem Premier Lig'in devam edip etmeyeceği...

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Dünyanın 1 numaralı ligi olan Premier Lig'in devam etmemesi durumunda toplam zararın 1 milyar Pound'u aşacağı açıklandı.

8LİG İPTAL EDİLMELİ
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LİG İPTAL EDİLMELİ

Premier Lig yönetimi kimseyi risk altında bırakmadan sezonun bitirmesi için uğraşsa da Chelsea'nin eski doktoru Eva Carneiro ligin derhal iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

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BBC Radio'ya konuşan Carneiro, "Futbolun yeniden başlaması, Corona virüs vakalarında yeni bir patlamanın yaşanması anlamına gelir.

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Corona virüsle mücadele etmek için herkes çaba göstermeli. Bu durum herhangi bir takım ya da herhangi bir oyuncudan daha önemli" ifadelerini kullandı.

11FUTBOLCULAR ENFEKSİYON EĞİTİMİ ALMALI
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FUTBOLCULAR ENFEKSİYON EĞİTİMİ ALMALI

Futbolcuların enfeksiyon kontrolü konusunda eğitim alması gerektiğini belirten Carneiro, "Doktorlar bu konuda eğitimli ancak herkesin bilinçlendirilmeye ihtiyacı var.

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Bu yüzden futbol takımındaki herkes bu konuda eğitilmeli. Futbolculardan biri corona virüse yakalanırsa neler yapması gerektiğini bilmeli" dedi.

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Eva Carneiro, 2015 yılında Chelsea'de ligin ilk maçında sakatlanan Eden Hazard'ın tedavisi için sahaya girmiş ve Mourinho'dan büyük tepki görmüştü.

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Portekizli teknik adam, Hazard’ın sakatlandığı sırada kendisinden izin almadan sahaya giren Carneiro'ya mobbing uygulamıştı.

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Daha sonra görevine son verilen Carneiro, Mourinho'nun yanı sıra Chelsea Kulübü'ne de dava açmıştı.

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