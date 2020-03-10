Euroleague'de işler karıştı! 14 gün boyunca karantinaya mı alınacak?
İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs birçok maçı iptal ederken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
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Koronavirüs, İtalya'da hayatı tam anlamıyla felç etti. 5000 kişiden fazla rastlanan koronavirüs, 300'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.
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İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.
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Ancak Avrupa liglerinde İtalya'da maçlar oynanmaya devam ediyor. İtalya hükümeti, insanlara 'evinizden çıkmayın' uyarısı yapmasına rağmen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve EuroLeague'de İtalya'da maçlar ertelenmedi.
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EuroLeague'de Yunan ekibi Olympiakos, Milano'da oynanacak Olimpia Milan maçı için İtalya'ya gitmek istemediklerini EuroLeague yönetimine bildirdiler.
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Koronavirüs nedeniyle maçın ertelenmesini isteyen Olympiakos'a EuroLeague yönetiminden olumsuz cevap geldi.
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Bunun üzerine İtalya'ya gidiş çıkışlar yasak olmasına rağmen Olympiakos, özel aldığı izinle Genoa'ya uçakla, ardından otobüsle Milano'ya ulaşacak.
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Ancak Yunanistan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada İtalya'dan Yunanistan'a dönen insanların 14 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.
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İtalya'ya gidecek olan Olympiakos'un 14 gün karantinada kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu.
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Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde 'Sevilla - Roma' ve 'Inter - Getafe' karşılaşmalarının 'dönüş' planı da henüz netlik kazanmadı.
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Ayrıca gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'da oynanacak Juventus-Lyon maçının da geleceği belli olmadı.
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Lyon cephesinin yaptığı açıklamada son olarak 'Bize henüz bilgi verilmedi' denilmişti.
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Olympiakos'ta başkan Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı...
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Euroleague'deki Bayern Münih - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının da seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.
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İtalya'nın dışında Fransa, İspanya, Polonya, Romanya, Avusturya, Azerbaycan'da maçların bir süre seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.