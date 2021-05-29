Euroleague finali ne zaman oynanacak? THY Euroleague Final-Four Anadolu Efes- Barcelona maçının tarihi belli oldu

Üst üste 2. kez finalde Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste ikinci kez finale yükseldi.



Avrupa Ligi'nde ilk olarak 2018-2019 sezonunda final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmişti.



Dörtlü Final'de 4. kez mücadele eden Anadolu Efes, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti.



Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman da dördüncü kez yer aldığı Dörtlü Final'de ikinci kez finale yükselme sevinci yaşadı.



THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.