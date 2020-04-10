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Futbol
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 12:59,

Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı!

Corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

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1

Corona virüsü salgını sonrası askıya alınan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ve sezonun ne zaman sona ereceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

210 ALTERNATİFLİ SENARYO HAZIR

10 ALTERNATİFLİ SENARYO HAZIR

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada liglerin en erken Haziran ayında oynanabileceğini duyurmuştu. Söz konusu açıklamada, tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryo, plan ve programın hazır olduğu ifade edilmişti.

3YENİ FORMAT MI GELECEK

YENİ FORMAT MI GELECEK?

Liglerin kaldığı yerden devam etmesi halinde normal fikstürün mü takip edileceği yoksa bahsi geçen 10 alternatifli senaryo içerisinden seçilecek yeni bir format üzerinden mi gidileceği henüz netlik kazanmadı.

4DÜNYA KUPASI MODELİ

DÜNYA KUPASI MODELİ

Futbol kamuoyu, kalan maçların Dünya Kupası modeliyle İstanbul ya da Antalya olmak şartıyla tek bir izole şehirde oynatılması ve şampiyonun bu şekilde belirlenmesi önerisini tartışıyor.

5FUTBOL CAMİASI İKİYE BÖLÜNDÜ

FUTBOL CAMİASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu öneri futbol camiasını ikiye bölerken, liglerin başlamaması durumunda şampiyonunun ve küme düşecek takımların nasıl belirleneceği hakkındaki soru işaretleri giderek artıyor.

6LİDERLER ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

LİDERLER ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

Yeni Zelanda ve Belçika'da ligler askıya alındığı tarihteki puan durumuna göre liderlik koltuğunda oturan takımlar Auckland City ve Club Brugge, şampiyon ilan edilmişti.

7NİHAT ÖZDEMİR KAPILARI KAPATTI

NİHAT ÖZDEMİR KAPILARI KAPATTI

Bu ülkelerdeki örnekler, akıllara Süper Lig'in de mevcut puan durumu üzerinden tescil edilip edilemeyeceği sorularını getirmiş ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir, böyle bir uygulamanın gündemlerinde olmadığını ifade etmişti.

8ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİNİ AÇIKLADILAR

ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİNİ AÇIKLADILAR

Süper Lig'in geleceği şimdilik belirsizliğini korurken gözler, Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyerek şampiyonluk yüzdesi hesaplayan Euro Club Index'e çevrildi.

9ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi %57.3 ile 53 puanlı Medipol Başakşehir. Aynı puanla mevcut Trabzonspor ise %31.5 ile ikinci sırada yer aldı.

10SADECE 5 TAKIMA YÜZDE VERDİLER

SADECE 5 TAKIMA YÜZDE VERDİLER

Mevcut puan durumunda ilk 5'te yer alan diğer takımlarından Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesi, 8.8, Sivasspor'un %2.2, Beşiktaş'ın ise %0.2 olarak belirlendi.

11ŞAMPİYONLUK ORANI 0

ŞAMPİYONLUK ORANI 0

Fenerbahçe başta olmak üzere diğer 13 takımın ise şampiyonluk yüzdesi %0 olarak paylaşıldı.

12KÜME DÜŞECEK 3 TAKIM

KÜME DÜŞECEK 3 TAKIM

Euro Club Index ayrıca takımların sezonu kaç puanda tamamlayacaklarına dair tahminleri içeren bir liste yayınladı. İşte o listeye göre takımların olası sezon sonu puanları ve küme düşecek 3 takım...

13

1. Başakşehir: 70, 2. Trabzonspor: 67, 3. Galatasaray: 64

14

4. Sivasspor: 62, 5. Beşiktaş: 59, 6. Fenerbahçe: 54

15

7. Alanyaspor: 53, 8. Göztepe: 47, 9. Gaziantep FK: 42

16

10. Denizlispor: 39, 11. Antalyaspor: 39, 12. Gençlerbirliği: 37

17

13. Yeni Malatyaspor: 34, 14. Atiker Konyaspor: 34, 15. Kasımpaşa: 34

18

16. Çaykur Rizespor: 34, 17. MKE Ankaragücü: 30, 18. Kayserispor: 29

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