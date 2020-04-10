Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı!

10 ALTERNATİFLİ SENARYO HAZIR Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada liglerin en erken Haziran ayında oynanabileceğini duyurmuştu. Söz konusu açıklamada, tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryo, plan ve programın hazır olduğu ifade edilmişti.