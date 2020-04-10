Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı!
Corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?
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Corona virüsü salgını sonrası askıya alınan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ve sezonun ne zaman sona ereceği merak konusu olmayı sürdürüyor.
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10 ALTERNATİFLİ SENARYO HAZIR
Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada liglerin en erken Haziran ayında oynanabileceğini duyurmuştu. Söz konusu açıklamada, tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryo, plan ve programın hazır olduğu ifade edilmişti.
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YENİ FORMAT MI GELECEK?
Liglerin kaldığı yerden devam etmesi halinde normal fikstürün mü takip edileceği yoksa bahsi geçen 10 alternatifli senaryo içerisinden seçilecek yeni bir format üzerinden mi gidileceği henüz netlik kazanmadı.
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DÜNYA KUPASI MODELİ
Futbol kamuoyu, kalan maçların Dünya Kupası modeliyle İstanbul ya da Antalya olmak şartıyla tek bir izole şehirde oynatılması ve şampiyonun bu şekilde belirlenmesi önerisini tartışıyor.
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FUTBOL CAMİASI İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu öneri futbol camiasını ikiye bölerken, liglerin başlamaması durumunda şampiyonunun ve küme düşecek takımların nasıl belirleneceği hakkındaki soru işaretleri giderek artıyor.
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LİDERLER ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ
Yeni Zelanda ve Belçika'da ligler askıya alındığı tarihteki puan durumuna göre liderlik koltuğunda oturan takımlar Auckland City ve Club Brugge, şampiyon ilan edilmişti.
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NİHAT ÖZDEMİR KAPILARI KAPATTI
Bu ülkelerdeki örnekler, akıllara Süper Lig'in de mevcut puan durumu üzerinden tescil edilip edilemeyeceği sorularını getirmiş ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir, böyle bir uygulamanın gündemlerinde olmadığını ifade etmişti.
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ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİNİ AÇIKLADILAR
Süper Lig'in geleceği şimdilik belirsizliğini korurken gözler, Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyerek şampiyonluk yüzdesi hesaplayan Euro Club Index'e çevrildi.
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ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi %57.3 ile 53 puanlı Medipol Başakşehir. Aynı puanla mevcut Trabzonspor ise %31.5 ile ikinci sırada yer aldı.
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SADECE 5 TAKIMA YÜZDE VERDİLER
Mevcut puan durumunda ilk 5'te yer alan diğer takımlarından Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesi, 8.8, Sivasspor'un %2.2, Beşiktaş'ın ise %0.2 olarak belirlendi.
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ŞAMPİYONLUK ORANI 0
Fenerbahçe başta olmak üzere diğer 13 takımın ise şampiyonluk yüzdesi %0 olarak paylaşıldı.
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KÜME DÜŞECEK 3 TAKIM
Euro Club Index ayrıca takımların sezonu kaç puanda tamamlayacaklarına dair tahminleri içeren bir liste yayınladı. İşte o listeye göre takımların olası sezon sonu puanları ve küme düşecek 3 takım...