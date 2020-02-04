Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! Üç takım birden...
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı içerisindeki takım sayısı bir hayli fazlalaştı. Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, mevcut performanslarla şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı...
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1
Spor Arena | Süper Lig'de an itibarıyla Sivasspor 41 puanla zirvede. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir, 39 puanla ikinci sırada yer alırken onu 1 maç eksiğiyle Trabzonspor 38 puanla takip ediyor.
2
Dördüncü sıradaki Aytemiz Alanyaspor 38, beşinci sıradaki Fenerbahçe 37, altıncı sıradaki Galatasaray 36 puana sahip. Kural hatası nedeniyle itirazda bulunan Beşiktaş ise 33 puanla 7. sırada yer alıyor. Euro Club Index'in belirlediği sezon sonu sıralaması nasıl oldu? İşte zirvedeki o garip durum ve şampiyonluk yüzdeleri...
3
1 - Başakşehir
Puan 65 / Şampiyonluk yüzdesi % 28
4
2 - Trabzonspor
Puan 63 / Şampiyonluk yüzdesi %21.9 Trabzonspor'un bir maç eksiği bulunuyor