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Futbol
Haber Giriş: 04 Şubat 2020 - 07:44, /

Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! Üç takım birden...

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı içerisindeki takım sayısı bir hayli fazlalaştı. Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, mevcut performanslarla şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı...

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1

Spor Arena | Süper Lig'de an itibarıyla Sivasspor 41 puanla zirvede. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir, 39 puanla ikinci sırada yer alırken onu 1 maç eksiğiyle Trabzonspor 38 puanla takip ediyor.

2

Dördüncü sıradaki Aytemiz Alanyaspor 38, beşinci sıradaki Fenerbahçe 37, altıncı sıradaki Galatasaray 36 puana sahip. Kural hatası nedeniyle itirazda bulunan Beşiktaş ise 33 puanla 7. sırada yer alıyor. Euro Club Index'in belirlediği sezon sonu sıralaması nasıl oldu? İşte zirvedeki o garip durum ve şampiyonluk yüzdeleri...

31 - Başakşehir

1 - Başakşehir

Puan 65 / Şampiyonluk yüzdesi % 28

42 - Trabzonspor

2 - Trabzonspor

Puan 63 / Şampiyonluk yüzdesi %21.9
Trabzonspor'un bir maç eksiği bulunuyor

53 - Fenerbahçe

3 - Fenerbahçe

Puan 63 / Şampiyonluk yüzdesi % 19

64 - Sivasspor

4 - Sivasspor

Puan 62 / Şampiyonluk yüzdesi % 18.4

75 - Galatasaray

5 - Galatasaray

Puan 60 / Şampiyonluk yüzdesi % 8.9

86 - Alanyaspor

6 - Alanyaspor

Puan 57 / Şampiyonluk yüzdesi % 4.1

97 - Beşiktaş

7 - Beşiktaş

Puan 56 / Şampiyonluk yüzdesi % 1.6

108 - Göztepe

8 - Göztepe

Puan 48 / Şampiyonluk yüzdesi % 0.1

119 - Yeni Malatyaspor

9 - Yeni Malatyaspor

Puan 45 (1 maç eksiği bulunuyor)

1210 - Gaziantep FK

10 - Gaziantep FK

Puan 42

1311 - Çaykur Rizespor

11 - Çaykur Rizespor

Puan 40

1412 - Denizlispor

12 - Denizlispor

Puan 36

1513 - Gençlerbirliği

13 - Gençlerbirliği

Puan 36

1614 - Atiker Konyaspor

14 - Atiker Konyaspor

Puan 36

1715 - Antalyaspor

15 - Antalyaspor

Puan 33

1816 - Kasımpaşa

16 - Kasımpaşa

Puan 30

1917 - Ankaragücü

17 - Ankaragücü

Puan 26

2018 - İstikbal Mobilya Kayserispor

18 - İstikbal Mobilya Kayserispor

Puan 25

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