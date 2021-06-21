EURO 2020'ye damga vuran pankart! "Eş arıyorum"

"EĞLENİN, GÜLÜMSEYİN" Paylaştığı fotoğrafa bir mesaj da yazan Rus taraftar, "Eğlenin, gülümseyin ve keyfini çıkarın. EURO 2020'deki olumlu duygular, gülümsemeler, harika maçlar ve neşeli seyirciler için teşekkürler" ifadelerini kullandı.