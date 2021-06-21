EURO 2020'ye damga vuran pankart! "Eş arıyorum"

Büyük bir heyecanın yaşandığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) taraftarlar da yaptıklarıyla dikkat çekiyor. Kritik maç öncesi tribündeki yerini alan bir Rus taraftar, açtığı pankartla bir anda tüm dünyada gündem oldu.
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Açtığı pankartla EURO 2020'ye damga vurdu...
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11 farklı ülkede düzenlenen EURO 2020'de grup maçlarında büyük heyecan yaşanırken, koronavirüs pandemisinin etkisinin azalmasıyla tribünlerde taraftarlar da yer almaya başladı.
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Rusya hükümeti, EURO 2020'de Rusya'da oynanacak maçlarda stat kapasitesinin yüzde 50'sinde taraftarların yer alacağını duyurmuştu.
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TRİBÜNDE YENİDEN TARAFTAR HEYECANI
Alınan kararın ardından taraftarlar EURO 2020'deki maçlara akın ederken, tribünlerde pandemi öncesindeki heyecanlar yaşanmaya başladı.
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St. Petersburg'ta oynanan İsveç-Slovakya maçına giden bir Rus kadın taraftar, açtığı pankartla tüm dünyada gündem olmayı başardı.
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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Taraftar, "Eş arıyorum" pankartıyla Gazprom Arena'daki yerini alırken, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
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Taraftarın maçtan önce stat dışında da aynı pankartla pozlar verdiği görüldü.
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"EĞLENİN, GÜLÜMSEYİN"
Paylaştığı fotoğrafa bir mesaj da yazan Rus taraftar, "Eğlenin, gülümseyin ve keyfini çıkarın. EURO 2020'deki olumlu duygular, gülümsemeler, harika maçlar ve neşeli seyirciler için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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Yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
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TÜRK KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI
Bazı Türk futbolseverlerin de Rus taraftarın paylaşımına yorum yaptığı görüldü.
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Güzel taraftarın, daha önce Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndaki maçları da tribünden takip ettiği, yaptığı paylaşımlarda ortaya çıktı.