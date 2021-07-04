EURO 2020 yarı final maçları ne zaman? İşte eşleşmeler
İngiltere yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ukrayna'yı 4-0 yenen İngiltere, yarı finale yükseldi. Öte yandan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek finalinde İtalya'nın Belçika’yı 2-1 yenerek yarı finale çıkması İtalya’da büyük sevinç yarattı. Peki, EURO 2020 yarı final maçları ne zaman?
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EURO 2020 yarı final maçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Fransa, Almanya ve Portekiz gibi devlerin elendiği turnuvada, yarı final maçları nefesleri kesecek. İşte, EURO 2020 yarı final maç programı...
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YARI FİNAL PROGRAMI
İngiltere, yarı final mücadelesinde Danimarka ile 7 Temmuz Çarşamba günü, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.
İki takım arasındaki yarı final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.