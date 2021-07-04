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Spor Arena
Haber Giriş: 04 Temmuz 2021 - 22:26 | 

EURO 2020 yarı final maçları ne zaman? İşte eşleşmeler

İngiltere yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ukrayna'yı 4-0 yenen İngiltere, yarı finale yükseldi. Öte yandan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek finalinde İtalya'nın Belçika’yı 2-1 yenerek yarı finale çıkması İtalya’da büyük sevinç yarattı. Peki, EURO 2020 yarı final maçları ne zaman?

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EURO 2020 yarı final maçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Fransa, Almanya ve Portekiz gibi devlerin elendiği turnuvada, yarı final maçları nefesleri kesecek. İşte, EURO 2020 yarı final maç programı...

2YARI FİNAL PROGRAMI

YARI FİNAL PROGRAMI

İngiltere, yarı final mücadelesinde Danimarka ile 7 Temmuz Çarşamba günü, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

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16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İki takım arasındaki yarı final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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