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Futbol
Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 - 15:20 | 

EURO 2020 sonrası futbolcular tatilde! İngiltere ve İtalya...

EURO 2020'nin İtalya şampiyonluğuyla sona ermesinin ardından final maçını oynayan İngiliz futbolcular ve şampiyon olan İtalyanm futbolcular tatile çıktı. İngiliz futbolcuların hep birlikte tatil yapması dikkat çekti.

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EURO 2020 finalinde penaltılar sonucu şampiyonluğu İtalya'ya kaptıran İngiltere'de futbolcuların tatil mekanı Mykonos oldu.

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Mason Mount, Kyle Walker, Declan Rice ve Luke Shaw, Mykonos'ta bir mekanda yemek yerken görüntülendi.

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Kyle Walker'ın Neil Diamond'ın ünlü şarkısıSweet Caroline çalarken yaptığı dans ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Üzerindeki tişörtü çıkarıp dans eden Kyle Walker'a takım arkadaşları da alkışlayarak ve masaya vurarak destek oldu.

5Kyle Walker

Kyle Walker

6İtalyanın yıldızları Ibizada

İtalya'nın yıldızları Ibiza'da

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EURO 2020 şampiyonu İtalya'da ise Ciro Immobile ve Insigne, aileleriyle birlikte Ibiza'yı tatil için seçti.

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Lorenzo Insigne ve eşi Jenny Darone, Ibiza'da denizin keyfini çıkardı.

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İtalya'nın golcüsü Ciro Immobile ise eşi Jessica Melena ve çocukları ile birlikte Ibiza'da tatil yapan bir diğer isim oldu.

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Ibiza'da tatil yapan bir diğer isim ise Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne oldu.

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Kevin De Bruyne'nin eşi Micheele De Bruyne ve çocuğu

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Kevin De Bruyne

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