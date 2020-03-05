EURO 2020 öncesi Milli Takım'da sakatlık kabusu!

- Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağları koptu Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sürdüren Yusuf Yazıcı'nın, takımının 21 Aralık 2019'da Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları koptu. Fransız basını, Yusuf'un 23 Mayıs'ta sona erecek Fransa Ligi'nde bu sezon forma giymesinin zor olduğunu ve EURO 2020'ye yetişip yetişmeyeceğinin ise belirsiz olduğunu yazdı.