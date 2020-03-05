EURO 2020 öncesi Milli Takım'da sakatlık kabusu!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına 99 gün kala A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor.
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EURO 2020 öncesi Milli Takım'da şok üstüne şok!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına 99 gün kala A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor.
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Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer almaları zora giren futbolcular şu şekilde
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- Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağları koptu
Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sürdüren Yusuf Yazıcı'nın, takımının 21 Aralık 2019'da Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları koptu. Fransız basını, Yusuf'un 23 Mayıs'ta sona erecek Fransa Ligi'nde bu sezon forma giymesinin zor olduğunu ve EURO 2020'ye yetişip yetişmeyeceğinin ise belirsiz olduğunu yazdı.
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- Merih Demiral 6-7 ay sahalardan uzak kalacak
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildi. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Merih'in 14 Ocak'ta Avusturya'nın Innsbruck kentinde başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedilmişti.
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- Cenk Tosun dizinden sakatlandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan bu sezonun devre arasında Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, Palace ile 3 Mart'ta çıktığı antrenmanda sakatlandı. İngiliz basını milli futbolcunun dizinden sakatlandığını 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını iddia etti.
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- Ozan Kabak 9-12 hafta arası yok
Schalke 04'ün Köln ile yaptığı maçta girdiği ikili mücadelede yere düşen Ozan Kabak'ın bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldi. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Ozan'ın 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
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EURO 2020 için zayıf şans...
Ozan sakatlığının alt sınırı olarak gösterilen 9 haftada iyileşmesi durumunda Nisan sonunda takımla çalışmalara başlayabilecek ve 12 Haziran'daki hazırlık maçına yetişme şansı doğacak.
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Dorukhan Toköz yetişemeyecek
6 Ekim tarihinde Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın 71. dakikasında sakatlanan Dorukhan'ın sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edildi.
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Sakatlandıktan sonra göz yaşlarını tutamayan genç futbolcu, ameliyat oldu. Dorukhan'ın sezon sonuna yetişmesi bekleniyor ama EURO 2020'de yer alması neredeyse imkansız.
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- Son sakatlık haberi Ömer Toprak'tan
Werder Bremen'de forma giyen Ömer Toprak'ın, Eintracht Frankfurt ile oynanan Almanya Kupası mücadelesinde fibula kemiğinde kırığa yakın zedelenme olduğu belirtildi. Son dönemde A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmeyen Ömer, son olarak 9 Ekim 2017'de oynanan Finlandiya maçında milli formayı giymişti.
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- Nazım Sangare'nin sakatlığı sürüyor
Milli takım kadrosunda yer alan Antalyasporlu Nazım Sangare de Akdeniz ekibinin devre arası kampında dizinden sakatlandı. Sakatlığının ardından ameliyat edilen ve Süper Lig'de ikinci yarı oynanan 7 maçta takımındaki yerini alamayan Nazım'ın tedavisine devam ediliyor.
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- Uzun süre sakatlık yaşayanlar
Bu futbolcularımıza ek olarak sezon başında uzun süreli sakatlık geçiren ve yeni yeni takımlarına dönen milli futbolcularımız da bulunuyor.
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Abdülkadir Ömür
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan genç oyuncusu Abdülkadir Ömür 12 Eylül'de menisküs ameliyatı olmuştu. Abdülkadir, sakatlığının ardından ilk kez 29 Mart'ta Çaykur Rizespor ile oynanan maçın son 2 dakikasında oyuna girdi ve sahalara döndü.
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Kenan Karaman
Alman ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman da geçirdiği ağır zatürre sebebiyle formasından 4 ay uzak kaldı. Fortuna Düsseldorf'un, 19 Ekim'de Mainz ile oynadığı maçtan sonra zatürre teşhisi konan Kenan, 22 Şubat'ta oynanan Freiburg karşılaşmasıyla takımındaki yerini aldı.
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Hasan Ali Kaldırım
Fenerbahçe'nin sezon başı kampında Bayern Münih ile oynadığı maçta sakatlanan ve sahalardan uzun süre ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım, forma giymeye başladıktan sonra bir kez daha sakatlanmıştı. Hasan Ali, sarı-lacivertli ekipteki eski form durumunu yakalamaya çalışıyor.
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Dorukhan Toköz
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz de siyah-beyazlı takımın 6 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Sağ dizinde patella (diz kapağı) çıkığına bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen ve ameliyat edilen Dorukhan, Beşiktaş'ta bireysel çalışmalarına devam ediyor. Dorukhan'ın yakında sahalara dönmesi bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezon iki ağır sakatlık yaşayan Galatasaraylı Emre Akbaba ise Süper Lig'de 253 gün formasından ayrı kaldı. Emre, sarı-kırmızılı ekibin 19 Ocak'ta Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta sahadaki yerini aldı.