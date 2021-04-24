EURO 2020 ne zaman yapılacak? Futbolseverlerin geri sayımı başladı
Yeni tip koronavirüs salgını yüzünden bir yıl ertelenen EURO 2020, bu yıl alınacak önlemler neticesinde yapılacak. Futbolseverler de bu seyir zevki yüksek turnuvanın ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, EURO 2020 ne zaman yapılacak?
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Sevilla ve St. Petersburg ev sahipliği yapacak. UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla, St. Petersburg ve Londra'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu. İşte, turnuvanın tarihi...
Turnuvaya katılmaya hak kazanan Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.
Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.
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KENTLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında EURO 2020'nin ev sahibi kentlerinde değişikliğe gidilmesine karar verildi.
Müsabakalara seyirci alacağını garanti etmeyen Bilbao ve Dublin organizasyondan çıkarılırken, Bilbao'daki maçların Sevilla'da, Dublin'deki karşılaşmaların ise St. Petersburg ve Londra'da oynanacağı belirtildi.
Buna göre, Sevilla'daki La Cartuja Stadı, yüzde 30 kapasiteyle E Grubu’ndaki 3 maç ile son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.
Aynı gruptaki diğer 3 müsabaka St. Petersburg Stadı'nda oynanacak, Londra'daki Wembley Stadı'nda da son 16 maçlarından biri yapılacak.
Karşılaşmalara en az 14 bin 500 seyirci alınacağını bildiren Münih kentinin ev sahipliği garanti edildi. Şampiyonadaki ev sahibi sayısı ise 12'den 11'e düştü.
EURO 2020'nin oynanacağı şehirlerden Budapeşte yüzde 100, St. Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Glasgow, Kopenhag ve Roma yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin vereceğini duyurmuştu.
Öte yandan, açıklamada, Avrupa Süper Ligi'yle ilgili son gelişmelerin yönetim kurulunda ele alındığı ve gelecekte atılacak adımların değerlendirildiği aktarıldı.
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MİLLİ TAKIM KADROSU BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyona öncesi 17 Mayıs'ta Antalya'daki Regnum Carya Otel'de toplanacak.
Ay-yıldızlılar, 27 Mayıs'ta Alanya Oba Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Daha sonra 2 Haziran'da Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milli takım, 3 Haziran'da Moldova ile Paderborn Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.
Milliler, Almanya kampını tamamladıktan sonra EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da Roma'ya hareket ederek A.Roma Lifestyle Otel'de konaklayacak. Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.
Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek milli takım kafilesi, Fairmont Bakü Flame Towers'ta kalacak. Milliler, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.
Milli takım, gruptan çıkması durumunda 21 Haziran'dan itibaren tekrar Almanya'daki Klosterpforte Otel'de kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek.
A Milli Futbol Takımı, gruptan çıktığı takdirde son 16 turu maçını 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında Londra, Amsterdam, Bilbao, Bükreş veya Glasgow'da oynayacak.
Çeyrek final müsabakaları, 2-3 Temmuz'da Münih, Bakü, Saint Petersburg ve Roma'da yapılacak. Londra'nın ev sahipliği yapacağı yarı finaller 6-7 Temmuz, final ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.