EURO 2020 ne zaman başlıyor? İşte EURO maçları

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.Yarı finaller ve final ise Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.