EURO 2020 ne zaman başlıyor? İşte EURO maçları

Pandemi nedeniyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye'nin A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le mücadele edeceği şampiyonanın açılış maçı, A Grubu'nda ev sahibi İtalya ile Türkiye arasında 12 Haziran'da oynanacak. Dev turnuva TRT tarafından yayınlanacak.
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EURO 2020 için artık son hazırlıklar yapılıyor. Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
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İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
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Maç tarihleri
EURO 2020 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:
1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran 2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran 3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran İkinci tur: 27-28-29-30 Haziran Çeyrek final: 3-4 Temmuz Yarı final: 7-8 Temmuz Final: 12 Temmuz Grup maç tarihleri ve ev sahipliği yapacak statlar ise şöyle:
A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)
B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)
C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)
D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)
E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)
F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)
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Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.Yarı finaller ve final ise Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.