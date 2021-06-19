EURO 2020 finali ne zaman? İşte final maçına dair son bilgiler
Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenleniyor. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Peki, EURO 2020 finali ne zaman?
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EURO 2020'de final takvimi netleşti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) 11 Haziran'da başladı. Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele ediyor. İşte, EURO 2020 final maçı tarihi...
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Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın finalinin 11 Temmuz'da yapılması bekleniyor.
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FİNAL NEREDE OYNANACAK?
İngiltere'nin Covid-19 pandemisinden dolayı uyguladığı karantina kuralları, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı final ve finallerinin bu ülkeden alınma ihtimalini gündeme getirdi.
Normal programa göre; EURO 2020’nin yarı final karşılaşmaları 6-7 Temmuz tarihlerinde, dev turnuvanın finali ise 11 Temmuz’da Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.
Ancak İngiltere’de pandemiye karşı alınan önlemler, maçlar için Londra’ya gelecek olan herkesin 10 gün karantinaya alınmasını gerektiriyor.
Bu durumun finalleri tehlikeye soktuğu ve sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü. Öte yandan Wembley’den alınırsa, finalin Budapeşte’de oynanabileceği belirtildi.