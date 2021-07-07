EURO 2020 final maçı ne zaman oynanacak? EURO 2020'de ilk finalist İtalya oldu!
EURO 2020 final maçının tarihi, yarı final karşılaşmalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren mücadelede, İspanya'yı penaltı atışlarında 4-2 ile geçerek ilk finalist oldu.51 maçla 24 milli takımın karşılaşmaları ile yaz boyu futbolseverleri ekran başına kilitleyen EURO 2020'de İtalya'nın finaldeki rakibi bugün belli olacak. Peki, EURO 2020 finali ne zaman oynanacak? İşte, EURO 2020 final maçı tarihi ve yarı final son maçının özeti.
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EURO 2020 finali için geri sayım başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için artık sona gelindi. Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilk finalist , İspanya'yı deviren İtalya oldu. Şampiyonada ikinci finalist İngiltere ile Danimarka maçının galibi olacak. Turnuvanın finalinin 11 Temmuz'da yapılacak.
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EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Yarı final maçında İtalya adını finale yazdıran ilk takım oldu. Şampiyonada ikinci finalist bugün TSİ 22.00'de İngiltere ile Danimarka arasında yine Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla belli olacak.
Yarı final maçlarını geçen taraflar, 11 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek. Mücadele 22.00'de TRT 1'den yayınlanacak.
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FİNAL NEREDE OYNANACAK?
İngiltere'nin Covid-19 pandemisinden dolayı uyguladığı karantina kuralları, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı final ve finallerinin bu ülkeden alınma ihtimalini gündeme getirdi.
Dev turnuvanın finali ise 11 Temmuz’da Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.
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Ancak İngiltere’de pandemiye karşı alınan önlemler, maçlar için Londra’ya gelecek olan herkesin 10 gün karantinaya alınmasını gerektiriyor.
Bu durumun finalleri tehlikeye soktuğu ve sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü. Öte yandan Wembley’den alınırsa, finalin Budapeşte’de oynanabileceği belirtildi.
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GÖK MAVİLER 4-2 İLE YARI FİNALDE
1-1. İtalya'da üçüncü atış için topun başına geçen Leonardo Bonucci skoru 2-1 yaptı. İspanya bu penaltıya Thiago Alcantara ile cevap verdi: 2-2. İtalya'da bu kez Federico Bernardeschi penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Bernardeschi'nin ardından İspanya'da Alvaro Morata topun başına geçti. Ancak, takımını final için umutlandıran Alvaro Morata, penaltıyı gole çeviremedi. İtalya'da ise Jorginho fileleri havalandırdı, skoru 4-2 yaptı ve Gök Mavililer finale çıkan ilk takım oldu.