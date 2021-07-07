EURO 2020 final maçı ne zaman oynanacak? EURO 2020'de ilk finalist İtalya oldu!

GÖK MAVİLER 4-2 İLE YARI FİNALDE 1-1. İtalya'da üçüncü atış için topun başına geçen Leonardo Bonucci skoru 2-1 yaptı. İspanya bu penaltıya Thiago Alcantara ile cevap verdi: 2-2. İtalya'da bu kez Federico Bernardeschi penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Bernardeschi'nin ardından İspanya'da Alvaro Morata topun başına geçti. Ancak, takımını final için umutlandıran Alvaro Morata, penaltıyı gole çeviremedi. İtalya'da ise Jorginho fileleri havalandırdı, skoru 4-2 yaptı ve Gök Mavililer finale çıkan ilk takım oldu.