Eugenie Bouchard söyledikleriyle yine gündem oldu!

Ardından bir yorum daha yazan Menery, buluşmada Bouchard'ın İngiliz aksanıyla konuşması halinde bin dolar daha bağış yapacağını ifade etti. Bunun üzerine güzel tenisçi: "Bana bunu neden yapıyorsun Bob? Beni zor duruma düşürüyorsun şu anda. Ama bu bir yardımseverlik meselesi olduğu için evet demek zorundayım. İngiliz aksanı isteğinden rahatsız oldum yine de." dedi.