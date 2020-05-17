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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriEugenie Bouchard için açık arttırmada 85 bin dolar verildi!
GeriDiğer Eugenie Bouchard için açık arttırmada 85 bin dolar verildi!
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Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 13:20,

Eugenie Bouchard için açık arttırmada 85 bin dolar verildi!

Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, Corona virüsü salgını sırasında yaptıklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Güzel tenisçi Eugenie Bouchard, bu kez yaptığı bir hayır kuruluşu için yaptığı projeyle adından söz ettirdi.

2ERKEK ARKADAŞIMLA KARANTİNAYA GİRSEYDİM...
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"ERKEK ARKADAŞIMLA KARANTİNAYA GİRSEYDİM..."

Bouchard salgının ilk zamanlarında Twitter'dan "Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

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Bu paylaşımın ardından binlerce mesaj aldığını söyleyen güzel tenisçi, dünya Twitter gündeminde 5. sıraya kadar yükselmiş ve sonraki açıklamasında "Menajerim benimle çıkmak için binlerce özgeçmiş gönderdiğinizi söyledi. Artık durmalısınız" demişti.

4AÇIK ARTTIRMAYA KATILDI
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AÇIK ARTTIRMAYA KATILDI

26 yaşındaki güzel tenisçi, bu kez kendisiyle buluşmak isteyen hayranları için bir hayır kurumuyla açık arttırmaya katıldı.

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Eugenie Bouchard, son olarak günler öncesinde duyurduğu bir hayır kampanyasına katıldı ve bir açık arttırmaya konu oldu. 2 bin 500 dolardan başlayan açık arttırma önceki gün sonuçlandı.

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Bouchard'ın yaptığı açıklama ve hayır kurumunun internet sitesinden görüldüğü üzere 2 bin 500 dolardan açılan Bouchard pakedi 37 kez teklif aldı ve 85 bin dolardan alıcı buldu.

7PEKİ BU PAKETTE NELER BULUNUYOR
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PEKİ BU PAKETTE NELER BULUNUYOR?

Açık arttırmayı kazanan şahıs, bir misafiriyle birlikte tenis sezonu başladığında Eugenie Bouchard'ın katıldığı herhangi bir turnuvada(grand slam'ler dahil) Bouchard'ın maçını izleyebilecek.

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Kazanan ve misafiri, Bouchard'ın maçını oyuncu locasında antrenörü ve misafirleriyle birlikte izleyecek.

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Bouchard, turnuvada giydiği ayakkabıları ve kullandığı raketi imzalayarak kazanana verecek.

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Kazanan şahıs ve misafiri, Eugenie Bouchard ile birlikte akşam yemeğine çıkacak.

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Bu seyahatin bütün ücretleri Bouchard ve sponsorları tarafından karşılanacak.

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Açık arttırmanın 85 bin dolar ile kapanmasının ardından açıklama yapan Bouchard; "85 bin dolar! İnanılmazsınız! Çok mutlu oldum. Bu kampanyaya katkım olduğu için gururluyum."

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