Eugenie Bouchard için açık arttırmada 85 bin dolar verildi!
Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, Corona virüsü salgını sırasında yaptıklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Güzel tenisçi Eugenie Bouchard, bu kez yaptığı bir hayır kuruluşu için yaptığı projeyle adından söz ettirdi.
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"ERKEK ARKADAŞIMLA KARANTİNAYA GİRSEYDİM..."
Bouchard salgının ilk zamanlarında Twitter'dan "Şikayet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
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Bu paylaşımın ardından binlerce mesaj aldığını söyleyen güzel tenisçi, dünya Twitter gündeminde 5. sıraya kadar yükselmiş ve sonraki açıklamasında "Menajerim benimle çıkmak için binlerce özgeçmiş gönderdiğinizi söyledi. Artık durmalısınız" demişti.
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AÇIK ARTTIRMAYA KATILDI
26 yaşındaki güzel tenisçi, bu kez kendisiyle buluşmak isteyen hayranları için bir hayır kurumuyla açık arttırmaya katıldı.
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Eugenie Bouchard, son olarak günler öncesinde duyurduğu bir hayır kampanyasına katıldı ve bir açık arttırmaya konu oldu. 2 bin 500 dolardan başlayan açık arttırma önceki gün sonuçlandı.
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Bouchard'ın yaptığı açıklama ve hayır kurumunun internet sitesinden görüldüğü üzere 2 bin 500 dolardan açılan Bouchard pakedi 37 kez teklif aldı ve 85 bin dolardan alıcı buldu.
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PEKİ BU PAKETTE NELER BULUNUYOR?
Açık arttırmayı kazanan şahıs, bir misafiriyle birlikte tenis sezonu başladığında Eugenie Bouchard'ın katıldığı herhangi bir turnuvada(grand slam'ler dahil) Bouchard'ın maçını izleyebilecek.
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Kazanan ve misafiri, Bouchard'ın maçını oyuncu locasında antrenörü ve misafirleriyle birlikte izleyecek.
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Bouchard, turnuvada giydiği ayakkabıları ve kullandığı raketi imzalayarak kazanana verecek.
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Kazanan şahıs ve misafiri, Eugenie Bouchard ile birlikte akşam yemeğine çıkacak.
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Bu seyahatin bütün ücretleri Bouchard ve sponsorları tarafından karşılanacak.
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Açık arttırmanın 85 bin dolar ile kapanmasının ardından açıklama yapan Bouchard; "85 bin dolar! İnanılmazsınız! Çok mutlu oldum. Bu kampanyaya katkım olduğu için gururluyum."