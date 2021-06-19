Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun biyografisi

7 Mart 1954’te İstanbul’da dünyaya geldi. Sonra hayatını Galatasaray şekillendirmeye başladı.1974’te Galatasaray Lisesi’nden, 1980'de Sorbonne’dan mezun oldu.Çocukluğumdan bu yana Galatasaray’ı hiç yalnız bırakmadım, o da beni... Önce öğrencisi, hemen ardından da destekçisi oldum. Galatasaray’la doğdum, Galatasaray’la büyüdüm.Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasip Üye, Divan Kurulu Başkan Yardımcılığı ve son olarak Divan Kurulu Başkanlığı görevleriyle 1994’ten bugüne dek Galatasaray Spor Kulübü için çalıştım. Ne mutlu bana ki Galatasaray kültürünün temsilcileri olan; Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı (GSYV), Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV), Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Spor Kulübü’ne çeşitli kademelerde hizmet vermenin gururunu yaşıyorum.Ülkemizin ve Galatasaray’ın aydınlık yüzünü farklı alanlarda da temsil etme şansı buldum. Dış ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalarla Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanlığı’nı yürüttüm. Bir TÜSİAD üyesi olarak, TÜSİAD çatısının altında, dokuz yıl boyunca Fransa Lobi Grubu Başkanlığı yaptım ve kurucuları arasında olduğum "Institut du Bosphore-Paris" ile önemli çalışmalarda yer aldım. Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, YASED ve DEİK kurumlarına da üye olarak katkı sağladım.Hayatımın bir başka mutluluğu ise eşim ve oğlumuz… Bu yolculukta onların varlığı da elbette benim en büyük desteğim oldu...