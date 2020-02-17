ESPN'de Fenerbahçe buluşması! Aziz Yıldırım...

Brezilya ESPN’de Fenerbahçe'nin 2008 yılı anısına özel program yayınlandı.
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Yayının konukları ise birlikte Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, Diego Lugano, Fabio Luciano, Deivid de Souza ve Cristian Baroni'ydi.
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2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran ve takıma 100. yıl şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan Arthur Zico'da programa telefonla bağlandı.
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Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Alan Alex de Souza o dönem kulüp başkanı olan Aziz Yıldırım hakkında konuştu.
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Alex, Aziz Yıldırım soyunma odasına gelmeden önce 'başkan geliyor' diye uyarıldıklarını belirterek, "Herkes hazır ola geçerdi. Çıt çıkmazdı. O gidince herkes yaka bağır açar rahatlardı" dedi.
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Brezilyalı efsane Aziz Yıldırım'la ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: "5 gün iznim vardı. Bir maçı kaybettik, sonra başkan bana hayır iznin 2 gün dedi. Zico da söyledi 5 gün iznin diye ama başkan 2 gün diye diretti."
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"Aziz Yıldırım ben Kulüpten ayrılırken, taraftarların beni uğurlamaya gelmesini istememiş ve engellemeye çalışmıştı."
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Alex de Souza'nın ardından Deivid de Aziz Yıldırım hakkında olumsuz sözler kullanarak, "Bir maçta kulübedeydim. Oynamak istemiyorum dedim. Ertesi gün toplantıda başkan odaya girdi. 'Kaç para kazanıyorsun' diye sordu. Çok sinirliydi eline bir telefon aldı fırlatacak gibi yaptı. Eğer fırlatsaydı ben de yerimde durmazdım." şeklinde konuştu.
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Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Uruguaylı savunmacı Diego Lugano ise 2009-2010 sezonunda trajik bir şekilde Bursaspor'a kaptırılan şampiyonlukla ilgili anısını paylaşırken, "Bursaspor'a şampiyonluğu kaybettiğimizde ilk önce kendimizi şampiyon sanıp taraftarla sevindim. Olmadığımızı öğrenince soyunma odasına gidene kadar taraftarlar beni tekmeledi" ifadelerini kullandı.
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Programa telefonla bağlanan Arthur Zico ise Fenerbahçe'de unutulmaz başarılar kazandıklarını ve Fenerbahçe tarihine geçtiklerini söyledi.
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Programın sonunda Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncuları Fenerbahçe'yi ve sarı lacivertli taraftarları çok sevdiklerini ifade ettiler.
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Program eski futbolcuların ayak tenisi oynamasıyla sona erdi.