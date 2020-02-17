ESPN'de Fenerbahçe buluşması! Aziz Yıldırım...

Alex de Souza'nın ardından Deivid de Aziz Yıldırım hakkında olumsuz sözler kullanarak, "Bir maçta kulübedeydim. Oynamak istemiyorum dedim. Ertesi gün toplantıda başkan odaya girdi. 'Kaç para kazanıyorsun' diye sordu. Çok sinirliydi eline bir telefon aldı fırlatacak gibi yaptı. Eğer fırlatsaydı ben de yerimde durmazdım." şeklinde konuştu.