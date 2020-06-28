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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 08:43,

Eskişehirspor - Altay maçında ortalık karıştı! Kavgayı başlatan sözler...

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ile Altay arasında oynanan maçın son dakikalarında ortalık savaş alanına döndü...

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TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip olurken, maçın son dakikalarında gerginlik yaşandı.

2KİMDEN NEMALANIYORSUNUZ
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'KİMDEN NEMALANIYORSUNUZ?'

Maçın 86. dakikasında Altay'ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı" diye sordu.

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Bu sözlerin ardından saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı.

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Araya giren polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı.

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Eskişehirspor'un teknik direktör Mustafa Özer, maçın ardından açıklamalarda bulunurken Yalçın Koşukavak'ı sert sözlerle eleştirdi.

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Özer, çıkan olaylarla ilgili şöyle konuştu;

7BU BİZİ ÇOK ÜZDÜ
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'BU BİZİ ÇOK ÜZDÜ'

''Yalçın Koşukavak'ın 'Nemalandınız mı?' demesi doğru değil. Yalçın Hoca'yı çok seviyorum. Bu bizi çok üzdü.''

8İSPATLAYAMAZSAN DİPLOMANI YIRT
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'İSPATLAYAMAZSAN DİPLOMANI YIRT'

''Yalçın Hoca bunu söylediysen lütfen ispatla. İspatlayamazsan teknik direktör diplomanı yırt.''

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''Eskişehirspor bir çınardır. Biz küllerimizden doğacağız. Topağa düşüne kadar Eskişehirsporluyuz.''

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''Lütfen Eskişehirspor'a sahip çıkın. Başka Eskişehirspor yok. Birlik olup Eskişehirspor'u ayağa kaldıralım.''

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