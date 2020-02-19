Eski yıldız sporcu cinnet geçirdi, 3 çocuğunun bulunduğu arabayı ateşe verdi!
Yeni Zelanda'da korkunç bir olay yaşandı. Eski rugby oyuncusu Rowan Baxter, içinde eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu arabayı ateşe verdi. Baxter ve tamamı 10 yaşının altındaki 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti...
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Spor Arena Dış Haber | Yeni Zelanda, büyük bir trajediyi konuşuyor. Eski rugby yıldızlarından Rowan Baxter, cinnet geçirerek kendisi ve 3 çocuğunun hayatına son verdi.
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Olay, Yeni Zelanda'nın Brisbane şehrinde meydana geldi. İddiaya göre Baxter, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu arabayı sürerken bir anda arabayı ateşe verdi.
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Baxter'in eşi Hannah, arabadan kurtulmayı başarırken Baxter ve 3 çocuğu yanarak can verdi.
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Görgü tanıklarının raporuna göre Baxter'in eşi Hannah, arabadan atlarken ''Üstümüze benzin döküyor!'' diye bağırdı.
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Baxter'in cinnet geçirdiği ve intihar ettiği belirtildi. Eski sporcunun ayrıca araba içinde kendisini kestiği kaydedildi.
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Yeni Zelandalı sporcunun intihara meyilli olduğu ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından 'şüpheli' paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz ay paylaşımda bulunan Baxter, üç çocuğuyla çekilen bir fotoğrafının üstüne ''İyi geceler benim güzel bebeklerim. Babanız sizi çok seviyor. Sizi çok özlüyorum.'' yazmıştı.
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Rowan Baxter ve Hannah, geçen yıl ayrılmışlardı. Ayrılığın ardından Hannah, Baxter'ın çocuklarını görmesine izin vermiyordu.
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Bu olayın Baxter'in psikolojisini oldukça bozduğu ortaya çıktı.
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Daily Mail Australia'ya konuşan ailenin bir arkadaşı olan Joey Abraham ise flaş itiraflarda bulundu.
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Abraham, ''Rowan, geçtiğimiz bir yıl içinde çok kötü hissediyordu. Ayrılmaları onu tamamen bitirmişti. Bu acıyı taşımakta zorlanıyordu. Büyük bir depresyon içindeydi. Çocuklarını görememek de onun canını acıtıyordu.'' sözlerini kullandı.
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Yanan arabadan kendisini atan Rowan'ın eşi Hannah'ın ise yanık izlerinin bulunduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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Yaşanan bu olay, ülkede gündem olurken 3 çocuğunu kaybeden Hannah, henüz bir açıklamada bulunmadı.