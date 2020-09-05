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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 16:23 | 

Eski şampiyon tatilde fena yakalandı! Zor anları...

Formula 1'in eski şampiyonlarından Nico Rosberg, tatilde yakalandı...

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Formula 1'in eski şampiyon pilotu Nico Rosberg, tatilde görüntülendi.

2TATİL KAÇAMAĞI
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TATİL KAÇAMAĞI

Alman pilot, eşi Vivian Sibold ile Portofino'daydı...

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Portofino'da özel bir tekne kiralayan Rosberg ve Sibold'un oldukça neşeli anlar yaşadıkları görüldü.

4TATİL KAÇAMAĞI
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TATİL KAÇAMAĞI

Romantik anlar yaşayan çift, tatilde küçük bir tehlike de attı.

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Rosberg, teknede dengesini kaybederken yavaş yavaş denize düştü.

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Alman pilotun eşi Vivian Sibold da bu durum sonrası kahkaha krizine girdi.

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Rosberg, ardından tekrar tekneye çıkarken bu anlar Backgrid objektiflerine yansıdı.

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Nico Rosberg, 2016 yılınca Mercedes ile Formula 1'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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Ardından Rosberg, sürpriz bir kararla şampiyon olduktan hemen sonra emekli olduğunu açıklamıştı.

10ZİRVEDE BIRAKIYORUM
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'ZİRVEDE BIRAKIYORUM'

Alman pilot, bu kararını 'Zirvede bırakmak istiyorum' sözleriyle özetlemişti.

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Neşeli anlar yaşayan çiftin tatil fotoğrafları oldukça dikkat çekti...

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