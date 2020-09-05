Eski şampiyon tatilde fena yakalandı! Zor anları...

Formula 1'in eski şampiyon pilotu Nico Rosberg, tatilde görüntülendi.Alman pilot, eşi Vivian Sibold ile Portofino'daydı...Portofino'da özel bir tekne kiralayan Rosberg ve Sibold'un oldukça neşeli anlar yaşadıkları görüldü.Romantik anlar yaşayan çift, tatilde küçük bir tehlike de attı.Rosberg, teknede dengesini kaybederken yavaş yavaş denize düştü. Alman pilotun eşi Vivian Sibold da bu durum sonrası kahkaha krizine girdi. Rosberg, ardından tekrar tekneye çıkarken bu anlar Backgrid objektiflerine yansıdı. Nico Rosberg, 2016 yılınca Mercedes ile Formula 1'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.Ardından Rosberg, sürpriz bir kararla şampiyon olduktan hemen sonra emekli olduğunu açıklamıştı.Alman pilot, bu kararını 'Zirvede bırakmak istiyorum' sözleriyle özetlemişti.Neşeli anlar yaşayan çiftin tatil fotoğrafları oldukça dikkat çekti...