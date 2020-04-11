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Futbol
Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 17:19,

Eski Galatasaraylı Xavier'den itiraf: "Huzuru İslam'da buldum"

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Portekizli Abel Xavier, Türkiye'de Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçişini anlattı.

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2003 yılında Liverpool'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen, Mozambik'in teknik direktörü Portekizli Abel Xavier, Türkiye'de Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçişini anlattı ve İslam'ı seçtikten sonra Faisal adını aldığını söyledi.

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Beni Abel, Faisal ya da Abel Faisal Xavier olarak çağırabilirsiniz. Aynı isimle kalabilirdim ancak İslam dünyasındaki tarihi bir isimle de çağrılmak benim için gurur duyduğum bir şey oldu. Böyle bir isme sahip olduğum için mutluyum.

3HUZURU İSLAMDA BULDUM

HUZURU İSLAM'DA BULDUM

Acı çektiğim zamanlarda, huzuru İslam'da buldum. Barışı, eşitliği ve umudu aşılayan bir dini yavaş yavaş öğrendim. Kendimi böyle çözdüm.

4G.SARAYDA OYNARKEN BAŞLADI

G.SARAY'DA OYNARKEN BAŞLADI

20 yıllık futbolculuk hayatımda, sahadaki hareketlerin nedeniyle çok yargılandım ve aslında kimse beni tam olarak tanımıyordu. İçinde her an patlayabilecek bir volkan vardı. İslam ile kendimi özdeşleştirmem, 2003 yılında Galatasaray'da oynarken başladı. Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine neden oldu.

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Arap dünyasına hep derin bir ilgim vardı. Mozambik'te doğdum, 20 milyonun 6 milyonu Müslüman ve bunu unutmadım. Ben de kendimi Arap dünyasının bir parçası olarak gördüm. Bir Hristiyan'dım ancak Portekiz dışındaki hayatım hep İslam'ın içinde geçti ve huzuru, dengeyi böyle buldum.

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Bana olan her şeyle savaşma şansını verdi bu. Görünüşümü değiştirdiğim zamanlar oldu ancak görünüşümü değiştirmiş olmam, içimdekileri değiştirdiğim anlamına gelmedi hiçbir zaman.

7MÜSLÜMANLIĞI SEÇTİKTEN SONRA...

MÜSLÜMANLIĞI SEÇTİKTEN SONRA...

Müslümanlığı seçtikten sonra daha özgür, daha açık bir insan oldum. Allah'ın bize verdiği bir hayat var ve İslam'ın değerlerini temsil etmeliyiz. Sadece dış görünüşümle değil, görüşlerimle de kendimi anlatmak istedim ve futbolu bıraktım. Futbola devam ettiğim zaman, İslam'ın gerektirdiği her şeyi, örneğin oruç tutmak, yapamıyordum.

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Gücümü, bilinirliğimi, dünyanın daha iyi bir yer olması için kullanmak istiyorum. Sadece 1-2 insana değil, milyonlarca insana yardım etmek istiyorum. Irka, renklere, başka bir şeye bakmadan, hep birlikte hareket etmeliyiz.(Sporx)

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