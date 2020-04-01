Galatasaraylı Diagne'den eşine: "Sen aptal mısın!"

İşte İtalyan komedyen Soumboulou Bathily ile evlenen ancak daha sonra boşanan 27 yaşındaki santrforun olay sözleri... "Soumboulou ile Çin'de oynarken evlenmiştim. Ona bir gün Senegal'e dönerek evliliğimizi kutlayacağımızın sözünü verdim. Kendisi Senegalli değil, İtalyandı ve bunu hak ediyordu."