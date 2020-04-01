Galatasaraylı Diagne'den eşine: "Sen aptal mısın!"

Mbaye Diagne'nin Belçika'daki Corona virüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmek istediği iddia edilmişti.
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Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Belçika ekibi Club Brugge'da oynayan Mbaye Diagne'nin sosyal medya paylaşımı olay oldu.
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Geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize'yi izleyen sevgilisinin ağladığı anları görüntüleyen Diagne, sevgilisine "Bu sadece bir film. Sen aptal mısın?" diye seslenince sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Diagne'den şok itiraflar: Çok eşliyim ve şu anki eşim...
Senegalli golcü Mbaye Diagne, Fransız L'Observateur dergisine özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulunup olay yaratmıştı
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İşte İtalyan komedyen Soumboulou Bathily ile evlenen ancak daha sonra boşanan 27 yaşındaki santrforun olay sözleri...
"Soumboulou ile Çin'de oynarken evlenmiştim. Ona bir gün Senegal'e dönerek evliliğimizi kutlayacağımızın sözünü verdim. Kendisi Senegalli değil, İtalyandı ve bunu hak ediyordu."
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"Her şeyden önce o, benim oğlumun annesi. Başlangıçta aile üyeleri arasında sade bir tören yapmayı planlıyorduk ama daha sonrasında kız kardeşlerimin devreye girmesiyle işi büyüdü."
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"Eski eşimi aldattığımı düşünmüyorum. Soumboulou ve ben aramızda neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Şu anki eşimi Soumboulou'yla tanışmadan dört yıl önce de tanıyordum. Dolayısıyla o, kendisini neyin beklediğini biliyordu."
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"Soumboulou, çok güzel bir insan ve harika bir kadın. Ama ben şu anda da ikinci bir kişiyle evlenme ihtimalimi dışlamıyorum."
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"Birinden beni beklemesini istemedim"
"Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor."
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"Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim."