Eski GalatasaraylÄ± Baros'tan korkutan corona virüsü (koronavirüs) açÄ±klamasÄ±
Bir dÃ¶nem Galatasaray formasÄ± giyen efsane Ã‡ek futbolcu Milan Baros, Ã¼lkesinde korkutan corona virÃ¼sÃ¼ (koronavirÃ¼s) aÃ§Ä±klamasÄ±...
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GeÃ§miÅŸte Galatasaray formasÄ±nÄ± terleten golcÃ¼lerden Ã‡ek futbolcu Milan Baros, Ã¼lkesinde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
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BIRAKMAK Ä°STEMÄ°YOR
Milan Baros, 38 yaÅŸÄ±nda kariyerini tamamlamÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan Ã¶nce futbola baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Banik Ostrava takÄ±mÄ±nda kaptan olarak yer alan Baros'un futbolu bÄ±rakmaya niyeti yok.Â
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SEYÄ°RCÄ°LERÄ°N Ã–NÃœNDE BIRAKMAK Ä°STÄ°YORUM"
Baros konuyla ilgili; "Futbolu seyircilerin Ã¶nÃ¼nde bÄ±rakma fikri beni oynamak iÃ§in ayakta tutuyor." dedi.
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"GARÄ°P BÄ°R DURUM"
EÄŸer ligler yaz ayÄ±ndan Ã¶nce baÅŸlarsa Milan Baros, futbola boÅŸ tribÃ¼nler eÅŸliÄŸinde veda edecek. Baros bu durum iÃ§in; "Bu garip bir durum. Her zaman dolu tribÃ¼nler eÅŸliÄŸinde futbola veda edeceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Åžimdi ise Ã¶yle olacakmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." dedi.
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"BEDENÄ°M BIRAKMAMI SÃ–YLÃœYOR"
Baros aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda; "Durumun nasÄ±l geliÅŸeceÄŸini izleyeceÄŸim. Bir ÅŸekilde bu yaz bitirmeyi kabul edeceÄŸiz ya da sonbaharda iki maÃ§ daha oynayacaÄŸÄ±z. Durum aynÄ± zamanda sakatlÄ±k durumuma da baÄŸlÄ± olacak. Bedenim bana bÄ±rakmam gerektiÄŸini sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±." dedi.
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"ZOR ZAMANLARDA KATKIDA BULUNDUK"
Ã‡ekya 1. Ligi takÄ±mÄ± Banik Ostrava da diÄŸer kulÃ¼pler gibi koronavirÃ¼s pandemisinden etkilenen takÄ±mlar arasÄ±nda yer alÄ±yor.
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KulÃ¼p, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ve futbolcularÄ±n maaÅŸÄ±nda yÃ¼zde 25'lik kesintiye gitti. Baros durum iÃ§in; "Bu zor zamanda Banik'e katkÄ±da bulunmak zorundayÄ±z. KulÃ¼p sahibi Vaclav Brabec sayesinde bir sÃ¼re daha rahatlayabiliriz." dedi.Â
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"1 YIL SÃœRERSE FUTBOL BU DURUMU KALDIRAMAZ"
Baros koronavirÃ¼s iÃ§in; "Kimse ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyor. EÄŸer salgÄ±n 1 yÄ±l kadar sÃ¼rerse futbol bu durumu kaldÄ±ramaz. Ekonomiler Ã§Ã¶ker ve bazÄ± sorunlar yaÅŸanÄ±r." dedi. (Sporx)