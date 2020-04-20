"BEDENÄ°M BIRAKMAMI SÃ–YLÃœYOR" Baros aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda; "Durumun nasÄ±l geliÅŸeceÄŸini izleyeceÄŸim. Bir ÅŸekilde bu yaz bitirmeyi kabul edeceÄŸiz ya da sonbaharda iki maÃ§ daha oynayacaÄŸÄ±z. Durum aynÄ± zamanda sakatlÄ±k durumuma da baÄŸlÄ± olacak. Bedenim bana bÄ±rakmam gerektiÄŸini sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±." dedi.