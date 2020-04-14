Eski Fenerbahçeli Wiel'in eşi Rose Bertram neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski oyuncucu Van der Wiel'in sevgilisi Rose Bertram karantina günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.Corona virüsü nedeniyle uzun süredir evde olan güzel model geçtiğimiz günlerde sevgilisi Van der Wiel ile birlikte tuvalet kağıdı sektirme akımına uymuştu.Rose özellikle twitter'da paylaşım rekoru kıran o videosunun ardından şimdi de bikiniyle güneşlenirken poz verdi.Rose Bertram, bir telefon uygulamasına sorduğu Hava yarın nasıl olacak? sorusuna Hava durumunu boşver, hiçbir yere çıkma cevabı alınca şaşkınlığını gizleyemedi.Rose Bertram, eşiyle İstanbul günlerinde Zincirlikuyu'daki bir otelde konaklıyordu. Hollandalı futbolcu, manken sevgilisiisteği üzerine Zorlu Center'a taşınmıştı.Çift, yaklaşık 270 m2'lik daireye 10 bin dolar kira ödüyordu.Gregory van der Wiel'in sevgilisi Rose Bertram, Türkiye'ye gelmeden Fenerbahçeli taraftarları mest etmişti.Bertram'ın, bir kız arkadaşıyla birlikte söylediği Türkçe şarkı sosyal medyayı sallamıştı.Fakat sevgilisinin Fenerbahçe performans pek beklendiği gibi geçmedi.Birçok maçta yuhalanan Van Der Wiel akabindeki sezonda takımdan ayrıldı.