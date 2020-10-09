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GeriFutbol Eski eşinin yeğeniyle evlenen Hulk'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 13:41 | 

Eski eşinin yeğeniyle evlenen Hulk'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Brezilyalı futbolcu Hulk, 2019 yılında boşandığı Iran Souza'nın yeğeni Camila Angelo ile bu yıl evlenmişti. İkilinin aşk paylaşımları devam ediyor...

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Brezilyalı futbolcu Hulk ile onun eski eşinin yeğeni olan Camila Angelo arasındaki aşk tüm hızıyla devam ediyor.

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Yaşadıkları ilişkiyi dosta düşmana duyuran 34 yaşındaki golcü futbolcu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden çiçeği burnunda eşiyle verdiği aşk pozlarını paylaşıyor.

3SOKAKTA, YAĞMURDA, ÇİFTLİKTE...
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"SOKAKTA, YAĞMURDA, ÇİFTLİKTE..."

Hulk, son olarak karısı Camila Angelo ile verdiği dudak dudağa pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Brezilyalı futbolcu, paylaşımına "Sokakta, yağmurda, çiftlikte veya sazdan bir evde" notunu düşmeyi ihmal etmezken bu fotoğraf binlerce beğeni aldı.

4BU SENE EVLENDİLER
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BU SENE EVLENDİLER

Eski eşi Iran Souza'dan 2019 yılından boşanan Hulk, boşanmadan kısa süre sonra Souza'nın yeğeni Camila Angelo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaşadıkları ilişkiyle magazin dünyasında gündem olan ikili bu yıl dünya evine girdi.

5İHANET SUÇLAMALARINI REDDETMİŞTİ
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'İHANET' SUÇLAMALARINI REDDETMİŞTİ

Hulk'un eski eşi Iran, futbolcunun kendisine ihanet ettiğini ve bu nedenle büyük acı çektiğini dile getirmişti. Hulk ise bu suçlamaları reddetmişti.

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Hulk ise buna karşılık Iran'ın kendisine canavar gibi davrandığını, Camila ile evliliğini bitirdikten sonra ilişki yaşamaya başladığını belirtti.

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Instagram hesabından paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Ben bir insanım. Evliliğimde mutlu değildim" dedi.

8ARKADAŞLIKTAN İLİŞKİYE DÖNDÜ
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ARKADAŞLIKTAN İLİŞKİYE DÖNDÜ

Hulk, Çin'e gittikten sonra Camila'nın da yanına geldiğini ve Camila'nın çok güzel bir kadın olduğunu belirtti.

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Dünyaca ünlü futbolcu, aralarındaki arkadaşlığın ikisinin de yalnız olmasından dolayı ilişkiyle sonlandığını söyledi.

103 ÇOCUKLARI VAR
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3 ÇOCUKLARI VAR

Hulk ile eski eşi Iran'ın 12 yıl süren evliliklerinden üç çocukları bulunuyor.

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