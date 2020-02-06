Eşinden boşandı, takım arkadaşının eski sevgilisiyle aşka yelken açtı

Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, iki çocuğunun annesi 4 yıllık eşi Rita'dan boşandıktan sonra takım arkadaşının eski sevgilisiyle yaşadığı aşkla gündeme geldi.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre 28 yaşındaki yıldız futbolcu, takım arkadaşı Sergio Agüero'nun bir dönem birlikte olduğu Taylor Ward ile aşk yaşıyor.
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Dedikodulara göre, Ward ile Mahrez'in pahalı restoranların VIP odalarında yemekler yediği ve herkesten gizli olarak bu birlikteliği yaşadığı öne sürüldü.
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Mahrez ile Ward arasındaki ilişkinin önce arkadaşça başladığı hatta Ward'ın, Mahrez eşinden boşanıncaya kadar romantik bir ilişkiye girmeyi kabul etmediği ifade edildi.
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28 yaşındaki Taylor Ward, 22 yaşındayken Sergio Agüero ile aşk yaşadığı iddialarına adı karışan bir isimdi.
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Taylor Ward'un ismi ayrıca daha önce de Evertonlu Mason Holgate ile de anılmıştı.
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Ward'un babası, Norwich,Derby, Blackburn, Sheffield United gibi takımlarda forma giyen eski eski futbolcu Ashley Ward.
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Riyad Mahrez'in Aralık ayında ilk singel albümünü çıkaran şarkıcı olan eşi Rita'nın da boşanma öncesinde ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
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Sosyal medyada hesabını da oldukça aktif kullanan Ward'un 318 bin takipçisi var.