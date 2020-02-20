Ertuğrul Özkök: 'Bu maç Ali Koç ile Fatih Terim'in derbisi'

Hürriyet Gazetesi Ertuğrul Özkök ve Uğur Meleke, ligde hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi.
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ERTUĞRUL ÖZKÖK: BU MAÇ ALİ KOÇ İLE FATİH TERİM'İN DERBİSİ
Yaşınız itibariyle Hürriyet’in en uzun süreli Fenerbahçe taraftarı yazarısınız. Sizin için Galatasaray derbisinin anlamı ile 20-30 yaşında bir Fenerbahçelinin derbi hissiyatı arasında fark var mıdır?
Evet 72 yaşımdayım ve üzerime ilk Fenerbahçe formasını tahmin ediyorum 10-11 yaşımda giydim. Bu hesapla 60 yıllık taraftarım. Galatasaray derbisi benim için hâlâ ligin ‘Le Must’udur. Yani ligde ne olursa olsun, kazanılması gereken tek ve en önemli maçtır. Derbi, mahsun yılların teselli mükafatıdır. Zafer yıllarının ise taçtaki mücevheri. Evde durum şu; Tansu Galatasaraylı. Kızım Gülümsün, torunlarım Zeynep ve Sinan Ali Fenerbahçeli. Derbi kavramının gençlerde yarattığı duygunun benimkinden çok farklı olduğunu sanmıyorum. Ama sevinerek söyleyebilirim ki, şöyle bir fark var: ‘Derbi holiganizmi’ azalıyor.
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BÜTÜN DENGELERi YENiDEN YAZACAK BiR LiG HAFTASI
Sizce bu derbinin bir özelliği var mı? Yoksa öteki derbilerden biri mi?
Her derbinin hem taraftar hem kulüp hafızasında ayrı bir yeri vardır. Ama bu derbinin bir başka özelliği var... Uğur Meleke o harika istatistik ve arşiv hafızası ile çok güzel anlattı bunu. Bütün dengeleri yeniden yazacak bir haftada oynanıyor. Hepimizin gözü cuma günü Sivasspor-Alanyaspor maçında, cumartesi de Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında olacak. Şöyle de diyebiliriz: Bu derbi haftası, Türk futbolunda bu yıl İstanbul-Anadolu dengesini de etkileyecek.
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KOÇ, DERBİ ÖNCESi ‘DEVELi RUHUNU’ YENiDEN YARATTI
İki takım sizce bu derbiye hangi psikoloji ile giriyor? Terim’in psikolojisi mi yoksa Yanal’ınki mi daha hazır bu derbiye?
Her iki takımın başkanını da epey hırpalandığı iki üç haftadan çıkarak geldik buraya. Geçen hafta boyunca önüne gelen Ali Koç’a yüklendi. Ben Aziz Yıldırım’a oy vermiş bir kongre üyesiyim. Ama Ali Koç’a yapılanlar eleştiri sınırını geçip neredeyse siyasi bir linçe dönüştü.
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Ama onun söyledikleri de eleştiri çizgisini geçmiyor mu?
Ne bekleniyor ondan? Fenerbahçeyi Arçelik gibi yönetmesi mi? Böyle bir şey yok. Arçelik sadece akılla yönetilebilecek, rasyonalite üzerine kurulu bir şirket. Fenerbahçe ise somut sonuçları ve ruhu ile yaşayan bir kulüp. Bu kimyayı sadece akılla, rasyonaliteyle yönetemezsiniz. Bir ‘spirit management (ruh yönetimi)’ gerekir. Bu kulüp, tarihine 3 Temmuz harekatını yazmış bir taraftarın kollektif ruhu üzerinde yaşıyor. Aziz bey yıllarca bunu yaptı. Kahramanca savundu takımını. Şimdi Ali Koç da onu yapıyor. Ali Şen’den, Aziz Yıldırım’dan gelen bir geleneğe dönüyor. Bence bu takıma derbi öncesinde, eski ‘Develi ruhunu’ yeniden kazandırdı.
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KADIKÖY, AZiZ YILDIRIM RUHUNA MI DÖNÜYOR?
Peki ya Galatasaray’ın derbi hazırlık psikolojisi nasıl?
Hatırlayın, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray kaybettiği maçlarla boğuşurken Fatih Terim için “O Türk futbolunun Obradovic’idir” demiştim. Bunu Fatih Hoca’nın tıpkı Obradovic gibi geriden gelip maç kazanma azmine ve psikolojisine dayanarak söylemiştim. Doğru bir şey söylemişim. Son beş maçını kazanarak geliyor bu defa Kadıköy’e. Bana göre bu hafta Kadıköy’de Fatih Terim’in ‘Obradovic psikolojisi’ ile Ali Koç’un ‘Make Fener Great Again (Fener’i tekrar harika yap)’ tarzı sahaya çıkacak. Kimse alınmasın ama bu Kadıköy’ün ‘Aziz Yıldırım ruhuna dönüşüdür.’ Ve bu iyi bir şeydir.
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BU KARŞILAŞMA MiKRO KADIKÖY DEVELi’DE BAŞLAR
Öyle bir ruh mu var? Develi ruhu diye?
Var. Derbiye karakterini veren ruh, Kadıköy’ün sahasında değil, Marina’daki Develi’de başlar. Orası bir anlamda taraftarın mikro Kadıköyü’dür. Taraftarın hazırlık kampıdır. Fenerbahçe, Kadıköy’de 7 bin 365 gündür sürdürdüğü yenilmezlik serisine hep orada hazırlandı.
Bu derbide sizce kim şanslı? Kadıköy büyüsü devam eder mi, bozulur mu?
Tahminimi söyleyeyim; yüzde 33.3 ihtimalle Fenerbahçe kazanır. Kim ki ben bu işi bilirim diye tahmin yapar, bilin ki, bilme şansı yüzde 33.3’ü asla geçemez. Yani Fener kazanır ya Galatasaray ya da berabere biter.
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MAALESEF BU DERBiNiN YARISINI iZLEYEBiLECEĞiM
Uğur Meleke’ye sorduğumuz soruyu size de soralım. Aynı gün bir Premier Lig derbisi olsa hangi maçı seyrederdiniz? bizim derbiyi mi, İngiliz derbisini mi?
Ben Allah’ın şanslı kuluyum. Bu cumartesi Londra’da Tottehnam-Chelsea maçını izleyeceğim. Ertesi gün de F.Bahçe-G.Saray derbisini. ‘Hangi maç daha iyi olacak?’ diye sorarsanız da fikrimi şimdiden söyleyeyim. Kesinlikle Tottenham-Chelsea maçından daha çok keyif alacağım. Kesinlikle Fenerbahçe-Galatasaray maçında daha çok heyecanlanacağım. Bir taraftar için de derbi demek budur zaten. Benim için bu derbinin özeti şudur: Maçın yarısını heyecandan gözlerim kapalı seyretmek.
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FENERBAHÇE ŞAMPiYON OLMAYACAKSA G.SARAY’IN OLMASI DAHA İYİDİR
Siz bu dengede kimden yanasınız? İstanbul dükalığı mı Anadolu mu?
Ben futbola hep bir “Entertainement business” yani eğlence işi olarak baktım. Böyle bakınca da gönlüm Anadolu dese bile aklım hep İstanbul’dan yana olur. Mesela Akhisar, annemin babamın doğduğu ilçe. Onun Türkiye Kupası şampiyonu olmasına en çok sevinenlerden biri oldum. Ama Süper Lig’i tercihen 4 büyükten birinin kazanmasının, tercihen de üç İstanbul büyüğünden birinin kazanmasının, yine tercihen de Fenerbahçe veya Galatasaray’an birinin kazanmasının Türk futbol ekonomisi bakımından daha yararlı olacağını düşünürüm.
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EN ÖNEMLi MAÇ KESiNLiKLE FENERBAHÇE-GALATASARAY
Derbi günü söylenecek laf değil ama dilimi tutamayıp diyeceğim: Eğer Fenerbahçe şampiyon olmayacaksa, Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzonspor’dan birini olması daha iyidir. O nedenle bu haftanın en önemli maçı hangisidir derseniz banko Fenerbahçe-Galatasaray derim.
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G.SARAY’DA DA SÜREN’iN SAKiN GÜCÜNE DÖNÜŞ
Ya G.Saray başkanı ile F.bahçe teknik direktörü? Onların role ne olacak?
Mustafa Cengiz’i takdirle izliyorum. Faruk Süren’in ‘sakin güç’ tavrını çok severdim. Onu da bu çizgide bir başkan olarak görüyorum. Bence en büyük başarısı Terim’le ‘cohabitation’u’ yani birlikte yaşamayı başarması. Siyasette olduğu gibi futbolda da hiçbir şey başarının yerini tutamaz. Yanal’a gelince... Onu beğeniyorum. Ama maç sırasında kulübenin önünde daha çok görmek istiyorum. Bir de maç sonrasında, rövanşist bir duyguyla kendisine yapılan eleştirilere cevap vermekten çok taraftara konuşmasını, heyecan vermesini bekliyorum.
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Uğur Meleke: ŞEHİR TAKIMI TUTMA KÜLTÜRÜ GELİYOR
Süper Lig’de muazzam bir hafta. İlk 7’de bulunan şampiyonluk yarışçılarının altısı birbirleriyle oynuyor. Cuma Sivas-Alanya, cumartesi Beşiktaş-Trabzon, pazar F.Bahçe-G.Saray maçlarını izleyeceğiz. Bu enteresan yarış için görüşleriniz neler?
Premier Lig’de birinciyle yedinci arasında 38 puan fark var. Fransa’da 25, İtalya’da 22 puan bu fark... Süper Lig’i elbette kalite açısından bu liglerle asla kıyaslayamayız. Ama en azından rekabetçiliğimiz sevindirici. Üstelik rekabetçilik, bizim gibi ‘şehir takımını tutma kültürü’ zayıf bir memleket için ekstra önemli. Sivaslı, Alanyalı 8-10 yaşlarında birçok çocuk, İstanbul büyüklerini değil, kendi şehir takımlarını tutmayı tercih edecek şu sıralar. Orta vadede Anadolu takımlarının taraftarı artarsa, şehirdeki farkındalık artar. Sponsorların ilgisi artar, direkt ve dolaylı ticari gelirleri artar. Ekonomileri daha sürdürülebilir bir hal alır, bu da onların zirve yarışına daha sık girmelerini sağlar. Baskı azalır, antrenör istikrarı sağlanır, genç yerli oyuncular daha fazla şans bulurlar. 8-10 yaşında bir çocuğun seçimini küçümsemeyin. O çocuğun kendi şehir takımını tutması, aslında uzun vadede Türk futbolunun kurtuluşu demek.
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FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBiLERi ESKiSi GiBi DEĞiL
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, şu anda size ne ifade ediyor? Türk futbolunun en yüksek marka değerine sahip maçı son yıllarda biraz kan mı kaybetti? Hâlâ o eski parıltılı marka değerini sizce koruyor mu?
Glasgowlu iki kardeşten birinin Rangers, birinin Celtic taraftarı olduğuna kolay rastlayamazsınız. İki kulübün arasında mezhepsel ve sosyal ideolojik bir ayrım söz konusudur. Ya da iki Moskovalı kardeşten birinin Spartak’lı, birinin Dinamo’lu olduğu çok vaki değildir. Onları da siyaset ayırır zira. Ancak Türkiye’de kulüpleri böyle sert duvarlar ayırmaz, bizde bir kardeşin F.Bahçeli, diğerinin G. Saraylı olması sıradandır. Çünkü aynıyız hepimiz. Ama maalesef son yıllarda başta provokatif kulüp yöneticileri olmak üzere bazıları öyle ayrıştırdı ki sporseverleri, öyle bir gerilim pompaladılar ki, hiçbir derbiye sporcular huzurlu çıkamıyor. Bu da kavga-dövüş dozunu artırıyor, futbol kalitesini düşürüyor. Marka değerindeki düşüşün de sebebi bu.
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STATLARIN DA RUHU VARDIR
G.Saray’ın 7 bin 365 gündür Kadıköy’de lig maçı kazanamamasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu seriyi nasıl açıklamalı? Sportif veriler yeterli mi? Metafizik de karıştırılabilir mi?
Statların da ruhu olduğuna inananlardanım. Mesela Real Madrid de 1991’den 2010’a kadar tam 19 yıl Deportivo deplasmanında kazanamamıştı. Real Madrid o süreçte 6 kere lig şampiyonu oldu. 3 kere Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. FIFA tarafından yüzyılın kulübü seçildi. Raul’lerle, Roberto Carlos’larla, Ronaldo’larla Riazor’a gitti. Ama kazanamadı bir türlü. Bu da bir tür bir şey.
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TERiM, YANAL’A GÖRE RAHAT
Yenilen taraf için hikaye nasıl gelişir? Sizce Yanal kaybederse ne olur, Terim kaybederse ne olur?
Tabii ki Terim, Yanal’a göre daha rahat. İkinci devrede 5’te 5 yapmış olarak deplasmana gidiyor. Yenilse bile puan tablosunda rakibine geçilmiyor. F.Bahçe’yse son 3 maçta 1 puan kazandığı için oklar Yanal’a yönelmiş durumda. Yanal, kaybederse aleyhinde büyük bir baskı oluşacağını, hatta görevinin de tartışmaya açılacağını tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok.
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KADIKÖY’DE SON KAZANAN TAKIM UEFA KUPASI’NI ALDI
Biraz da bu derbinin teknik analizine odaklanalım... Ertuğrul Özkök’ün deyimiyle, ‘Fatih Terim, Türk futbolunun Obradovic’i.’ Peki Terim’in sihri, Kadıköy’deki büyüyü bozmaya yetecek mi?
Ben 1999-2000 sezonunu iyi hatırlıyorum. Terim’li Galatasaray Kadıköy’de son kazandığında, o meşhur UEFA Kupası serüvenine henüz başlamıştı. Zaten o derbi de, Galatasaray’ın Bologna maçı nedeniyle ertelenmiş, aralık sonunda oynanmıştı.
SÜPER KADRO
Yanılmıyorsam Hasan Şaş grip olmasına rağmen gol atmıştı o maçta. Ama o galibiyeti bir Fatih Terim sihri olarak okumak o süper kadroya biraz haksızlık olur; zaten o kadro 5 ay sonra UEFA Kupası’nı getirmişti Türkiye’ye.
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TÜRKiYE’DE ‘MERT OYUN’UN TEŞViK EDiLMESi ŞART
Bu pazar Arsenal-Everton ve F.Bahçe-G. Saray maçları aynı saatlerde oynanacak. Mesleki zorunluluk olmasaydı, TV kumandanızda hangisi daha ağır basardı?
Yeni nesil, bir önceki nesil gibi Süper Lig’e aileden gelen, otomatik bir sempati beslemiyor. Daha iyi maç alternatifleri varsa oraya yöneliyor. Ligimizin daha seyredilir olması için akışkanlığı artırmak gerek. İngiltere ile aramızdaki fark, çok faul olması. Her faulde bir itiraz seremonisi yaşanması. Ayrıca yere düşenin kalkmaması. Bu yüzden de hakemlerin sahte sakatlıklar için sürekli oyunu durdurması. Aslında bunlar, ‘mert oyun’un teşvik edilmesiyle düzelebilir.
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UMARIM HOCALAR BU SEFER BiZi ŞAŞIRTIR
Her iki takımın da şampiyonluk yarışındaki durumları göz önüne alındığında siz nasıl bir müsabaka bekliyorsunuz? İlk devredeki gibi sıkıcı ve tutucu mu, yoksa açık ve cesur bir oyun mu?
İki takım arasında ilk devrede oynanan müsabaka, gerçekten belki de sezonun en kötü maçıydı. Bir devre neredeyse top oynanmamış, oyun aşırı durmuş ve utanç verici bir 45 dakika yaşanmıştı. Öncelikli temennim, tekrar böyle bir maç yaşamamak. Tekrar böyle bir kontrol oyunu, tutucu futbol, sıkıcı bir 0-0 yaşanmasından ben endişe duyuyorum doğrusu. Umarım hocalar bizi şaşırtırlar.
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KİLİT ADAMLAR EMRE AKBABA VE KRUSE
Sizce derbinin kilit oyuncuları kimler olur? Sonucu belirlemede kim veya kimler öne çıkar? Kimler bu maçı harika bir hatıra, kimler berbat bir gün olarak anımsamaya daha yakın?
Terim için sanırım tek problem, Lemina’nın yerine oynatacağı isim. Eğer tercihi Belhanda olursa, ben Faslı oyuncunun derbiye negatif anlamda damga vurabileceğini düşünüyorum. Doğru tercih Ömer gibi geliyor bana. Yanal’ınsa sol bekte Hasan’ı, savunmada Serdar’ın yanında Rami veya Falette’i, sağ açıkta da Dirar’ı kullanacağını tahmin ediyorum. Bence derbinin iki kilit adamı Emre Akbaba ve Kruse. Gününde olan takımını taşıma kudretine sahip.