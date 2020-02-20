Ertuğrul Özkök: 'Bu maç Ali Koç ile Fatih Terim'in derbisi'

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBiLERi ESKiSi GiBi DEĞiL Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, şu anda size ne ifade ediyor? Türk futbolunun en yüksek marka değerine sahip maçı son yıllarda biraz kan mı kaybetti? Hâlâ o eski parıltılı marka değerini sizce koruyor mu?



Glasgowlu iki kardeşten birinin Rangers, birinin Celtic taraftarı olduğuna kolay rastlayamazsınız. İki kulübün arasında mezhepsel ve sosyal ideolojik bir ayrım söz konusudur. Ya da iki Moskovalı kardeşten birinin Spartak’lı, birinin Dinamo’lu olduğu çok vaki değildir. Onları da siyaset ayırır zira. Ancak Türkiye’de kulüpleri böyle sert duvarlar ayırmaz, bizde bir kardeşin F.Bahçeli, diğerinin G. Saraylı olması sıradandır. Çünkü aynıyız hepimiz. Ama maalesef son yıllarda başta provokatif kulüp yöneticileri olmak üzere bazıları öyle ayrıştırdı ki sporseverleri, öyle bir gerilim pompaladılar ki, hiçbir derbiye sporcular huzurlu çıkamıyor. Bu da kavga-dövüş dozunu artırıyor, futbol kalitesini düşürüyor. Marka değerindeki düşüşün de sebebi bu.