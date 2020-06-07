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GeriFutbol Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşırttı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 09:00,

Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşırttı!

Sosyal medya bunu konuşuyor...

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşırttı.

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Türkiye'de forma giyen ve oynadıkları futbolla taraftarların sevgilisi olan isimlerin, yıllar içerisindeki değişimleri şaşırtmaya devam ediyor. İşte futbolcuların inanılmaz değişimleri...

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2002-2003 sezonunda Fenerbahçe yaptığı bir transferle tüm futbol dünyasının odak noktası haline gelmişti. Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

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Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.

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Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelen Ortega'yı Atatürk Havalima'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

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Yıldız futbolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da katılmıştı.

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Arjantinli yıldız Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamış bu transfer dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

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Hatta o dönem polis izdihamı engellemek için uzun süre uğraş vermişti.

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Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

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Ariel Ortega'nın 17 yıl sonraki hali ise ortaya çıktı.

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Ortega'nın bu görüntüleri olay oldu.

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Ortega sosyal medya hesabından fotoğraflar ise şöyleydi...

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Eski Fenerbahçeli, jubile maçında oğluyla çektirdiği fotoğrafı koluna dövme yaptırdı.

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Ariel Ortega'nın bu paylaşımı takipçilerinden büyük beğeni aldı.

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Ortega'nın orta çıkan son fotoğraflarının ardından 4 büyüklerde forma giyen eski futbolcularının son hallerini de sizler için derledik.

16Semih Şentürk
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Semih Şentürk

17Semih Şentürk
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Semih Şentürk

18Milan Baros
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Milan Baros

19Milan Baros
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Milan Baros

20Ümit Özat
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Ümit Özat

21Ümit Özat
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Ümit Özat

22Mateja Kezman
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Mateja Kezman

23Mateja Kezman
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Mateja Kezman

24Abel Xavier
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Abel Xavier

25Abel Xavier
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Abel Xavier

26Batista
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Batista

27Batista
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Batista

28Cordoba
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Cordoba

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30Andres Jose Fleurquin
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Andres Jose Fleurquin

31Andres Jose Fleurquin
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Andres Jose Fleurquin

32Moldovan
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Moldovan

33Moldovan
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Moldovan

34Ike Shorunmu
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Ike Shorunmu

35Ike Shorunmu
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Ike Shorunmu

36Lazetic
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Lazetic

37Lazetic
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Lazetic

38Mirosław Szymkowiak
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Mirosław Szymkowiak

39Mirosław Szymkowiak
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Mirosław Szymkowiak

40Prates
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Prates

41Prates
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Prates

42Revivo
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Revivo

43Revivo
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Revivo

44Song
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Song

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Song

Song (2016 yılında felç geçiren G.Saray'ın eski futbolcusu yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı)

46Rapaic
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Rapaic

47Rapaic
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Rapaic

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Ariel Ortega bir dönem İtalya Serie A'da Sampdoria forması da giymişti...

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