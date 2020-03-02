İHA
Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 17:16,
Ersun Yanal'a büyük şok! Havalimanında...
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Ersun Yanal, havalimanında şok oldu...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynanadığı maçın ardından Antalya’da kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Taraftar Ersun Yanal’a seslenmedi
Polisin güvenlik önlemleri altında havalimanına gelen Fenerbahçeli kafileyi çok az sayıda taraftar uğurlamaya geldi.
“Yapabileceği tek şey Trabzon maçını almak”
Taraftarlardan Ege Bilgin Turan, takıma olan desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Tek hedefimiz kaldı, Trabzon maçını alıp inşallah kupayı almak istiyoruz. Tek beklentimiz bu. Yapabileceği tek şey o bizim için. Sakatlıklar oldu, sol bek olmadan sezona başlandı, hatalar oldu ama taraftar her zaman üzerine düşeni yaptı, çok ümitliydik bu sefer olmadı.” dedi.
Bir başka taraftar Umut Ege Kocaoğlu da, “Çok umutluyduk, sezona çok güzel başladık. Talihsizlikler oldu ama bizim sevgimiz armaya. Başkanımıza güveniyoruz. Hocamızı güzel hatırlayacağız, hocamız da bizi muhtemelen güzel hatırlayacak. İster istemez tepkiler olabilir camia içerisinde ama kol kırılır yen içinde kırılır." dedi.
Kocaoğlu ayrıca, "Daha kötülerini de gördük. Bu süreç bizi hedefimizden vazgeçirmez. Geçen sene gönlümüzden geçen isim Ersun hocaydı. Çünkü en güzel başarımızı onunla yaşamıştık. Çok isim duyuyoruz ama yönetime güveniyoruz. Ali Koç’u çok seviyorum. Başkanımız bizim için çok başka.” ifadelerini kullandı.
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