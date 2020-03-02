Ersun Yanal'a büyük şok! Havalimanında...

“Yapabileceği tek şey Trabzon maçını almak” Taraftarlardan Ege Bilgin Turan, takıma olan desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Tek hedefimiz kaldı, Trabzon maçını alıp inşallah kupayı almak istiyoruz. Tek beklentimiz bu. Yapabileceği tek şey o bizim için. Sakatlıklar oldu, sol bek olmadan sezona başlandı, hatalar oldu ama taraftar her zaman üzerine düşeni yaptı, çok ümitliydik bu sefer olmadı.” dedi.