Ersin Düzen: "Onlar maç kazandırır, şampiyonluk kazandırmaz"

FENERBAHÇE'DE ALEX... Fenerbahçe'nin tecrübesiz teknik direktöre ihtiyacı yok. Fenerbahçe yarışmacı bir takım olacaksa, öyle deneyelim, görelim, bizim evladımız, gelsinler burada ağabeylik yapsınlar düşüncesi olmaz. Bunlarla maç kazanırsınız ama şampiyon olamazsınız. Size tecrübe lazım. Alex benim çok sebdiğim bir futbolcu ama bir teknik direktör değil. Emre teknik direktör olsun, yanında Volkan Demirel olsun... Bu kulüp Fenerbahçe. Onların kalbi Fenerbahçe için atıyor, yıllarca ter akıtmışlar ama kenardan takımı idare etmek, şampiyonluk yarışının içinde olmak farklı şeyler. Sahada futbolculuk meziyetlerini gösterebilirsiniz. Ancak bu takımı şampiyon yapmak için yetmez. Ne Alex'in ne Emre'nin ne Volkan'ın böyle bir tecrübesi yok. Bana göre Fenerbahçe'nin tecrübeli bir teknik adama ihtiyacı var.