Erol Bulut'tan yeni kadro operasyonu! 4 transfer ve takas...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut'un yeni kadro planları ortaya çıktı.
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SPOR ARENA - SÜLEYMAN ARAT
Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Erol Bulut beraberinde getireceği isimlere karar verirken, gözden çıkarılan isimler de belli oldu.
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EROL BULUT BEKLENİYOR
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Erol Bulut’u bekliyor...
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TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI
Her ne kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmese de ismi sarı lacivertlilerle anılan başarılı teknik adam, Alanyaspor’un Trabzonspor’la oynadığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili olarak “Birkaç gün içinde gerekli açıklama yapılır” demişti.
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ARTIK İMZA AN MESELESİ
Tarihinin en başarılı sezonunu yaşattığı Alanyaspor’la yollarını ayıran Bulut’un bayram sonrası Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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LİSTESİ HAZIR
Tecrübeli teknik adamın transfer listesinin de hazır olduğu ve yeni isimlerle camiaya yeni bir soluk getirmek istediği belirtildi.
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BOMBALAR ARKA ARKAYA
Teknik direktör olarak Erol Bulut’un imzalamasının ardından Emre Belözoğlu’nun da sportif direktörlüğü açıklanacak ve transfer bombaları da arka arkaya gelecek.
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İLK İMZA MERT HAKAN
Sarı lacivertlilerde ilk imza Sivasspor’da başarılı bir sezonu geride bırakan Mert Hakan Yandaş olacak.
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BAKASETAS VE CAULKER BOMBASI
Mert Hakan Yandaş'ın arkasından Erol Bulut’un Alanyaspor’dan öğrencileri Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker takıma katılacak.
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ALPASLAN ÖZTÜRK ISRARI
Bu iki yıldız ek olarak Göztepe’den Alpaslan Öztürk ve Fatih Karagümrük’ten Brahim Darri’nin transferlerinin açıklanacağı öğrenildi.
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YÖNETİM ÇALIŞIYOR
Yönetim bu isimler için oldukça hummalı bir çalışma içinde.
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SÖZLEŞMELİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe yönetiminin 2022’ye kadar Alanyaspor’la sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, 2021 yılına kadar sözleşmesi süren 28 yaşındaki stoper Steven Caulker ve yine 2021’e kadar kontratı devam eden Göztepeli stoper Alpaslan Öztürk için kulüplerine takas önereceği öğrenildi.
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TAKAS PORTFÖYÜ HAZIR
Sarı lacivertli yönetim, Göztepe ve Alanyaspor’a Zanka, Frey, Alper Potuk, Jailson ve Tolgay Arslan’dan oluşan bir portföy önerecek.
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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Sarı lacivertlilerin Brahim Darri için de Karagümrük görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.