Erol Bulut'tan yeni kadro operasyonu! 4 transfer ve takas...

SÖZLEŞMELİ DEVAM EDİYOR Fenerbahçe yönetiminin 2022’ye kadar Alanyaspor’la sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, 2021 yılına kadar sözleşmesi süren 28 yaşındaki stoper Steven Caulker ve yine 2021’e kadar kontratı devam eden Göztepeli stoper Alpaslan Öztürk için kulüplerine takas önereceği öğrenildi.