MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErol Bulut'tan yeni kadro operasyonu! 4 transfer ve takas...
GeriFutbol Erol Bulut'tan yeni kadro operasyonu! 4 transfer ve takas...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 08:00,

Erol Bulut'tan yeni kadro operasyonu! 4 transfer ve takas...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut'un yeni kadro planları ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SPOR ARENA - SÜLEYMAN ARAT
Abone Olgoogle-news

SPOR ARENA - SÜLEYMAN ARAT

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Erol Bulut beraberinde getireceği isimlere karar verirken, gözden çıkarılan isimler de belli oldu.

2EROL BULUT BEKLENİYOR
Abone Olgoogle-news

EROL BULUT BEKLENİYOR

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Erol Bulut’u bekliyor...

3TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI
Abone Olgoogle-news

TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI

Her ne kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmese de ismi sarı lacivertlilerle anılan başarılı teknik adam, Alanyaspor’un Trabzonspor’la oynadığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili olarak “Birkaç gün içinde gerekli açıklama yapılır” demişti.

4ARTIK İMZA AN MESELESİ
Abone Olgoogle-news

ARTIK İMZA AN MESELESİ

Tarihinin en başarılı sezonunu yaşattığı Alanyaspor’la yollarını ayıran Bulut’un bayram sonrası Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

5LİSTESİ HAZIR
Abone Olgoogle-news

LİSTESİ HAZIR

Tecrübeli teknik adamın transfer listesinin de hazır olduğu ve yeni isimlerle camiaya yeni bir soluk getirmek istediği belirtildi.

6BOMBALAR ARKA ARKAYA
Abone Olgoogle-news

BOMBALAR ARKA ARKAYA

Teknik direktör olarak Erol Bulut’un imzalamasının ardından Emre Belözoğlu’nun da sportif direktörlüğü açıklanacak ve transfer bombaları da arka arkaya gelecek.

7İLK İMZA MERT HAKAN
Abone Olgoogle-news

İLK İMZA MERT HAKAN

Sarı lacivertlilerde ilk imza Sivasspor’da başarılı bir sezonu geride bırakan Mert Hakan Yandaş olacak.

8BAKASETAS VE CAULKER BOMBASI
Abone Olgoogle-news

BAKASETAS VE CAULKER BOMBASI

Mert Hakan Yandaş'ın arkasından Erol Bulut’un Alanyaspor’dan öğrencileri Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker takıma katılacak.

9ALPASLAN ÖZTÜRK ISRARI
Abone Olgoogle-news

ALPASLAN ÖZTÜRK ISRARI

Bu iki yıldız ek olarak Göztepe’den Alpaslan Öztürk ve Fatih Karagümrük’ten Brahim Darri’nin transferlerinin açıklanacağı öğrenildi.

10YÖNETİM ÇALIŞIYOR
Abone Olgoogle-news

YÖNETİM ÇALIŞIYOR

Yönetim bu isimler için oldukça hummalı bir çalışma içinde.

11SÖZLEŞMELİ DEVAM EDİYOR
Abone Olgoogle-news

SÖZLEŞMELİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe yönetiminin 2022’ye kadar Alanyaspor’la sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, 2021 yılına kadar sözleşmesi süren 28 yaşındaki stoper Steven Caulker ve yine 2021’e kadar kontratı devam eden Göztepeli stoper Alpaslan Öztürk için kulüplerine takas önereceği öğrenildi.

12TAKAS PORTFÖYÜ HAZIR
Abone Olgoogle-news

TAKAS PORTFÖYÜ HAZIR

Sarı lacivertli yönetim, Göztepe ve Alanyaspor’a Zanka, Frey, Alper Potuk, Jailson ve Tolgay Arslan’dan oluşan bir portföy önerecek.

13GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Abone Olgoogle-news

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı lacivertlilerin Brahim Darri için de Karagümrük görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi