Erol Bulut'tan son dakika Marcao açıklaması! Fenerbahçe, Galatasaray...

BU YIL OZAN TUFAN'IN YILI OLACAK Ozan Tufan'ı satmayı düşünmedik. Bizim için değerli ve yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken, dripling yaparken de görüyorum. Ona 10 numarada görev verdim. Klasik 10 numara değil iş bitiren bir 10 numara. Bu sezon Ozan'ın yılı olacak. Vedat Muriqi'i de satmayı düşünmüyorduk ancak öyle bir teklif geldi ki kulübün de menfaatlerini düşünerek, satmak zorunda kaldık.