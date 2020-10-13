Erol Bulut'tan son dakika Marcao açıklaması! Fenerbahçe, Galatasaray...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bir grup gazeteciyle Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yemekte buluşurken gündeme bomba gibi düşen tokat iddiasıyla ilgili maçta forma giyen Altay Bayındır'dan bilgi aldığını ifade etti.
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Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4'ü Süper Lig, 6'sı özel 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Erol Bulut, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmelerinin yanlış olduğunu söylerken, 18 transferle işinin zor olacağı eleştirilerine de yanıt verdi. İşte Bulut'un satır başları;
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Fenerbahçe'nin ideal 11'i diye bir şey olmayacak, Fenerbahçe'nin 11'i olacak. Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım. Takımda uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim, isteyen formayı alır. Aramıza yeni oyuncular katıldı, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birlikte oynama pratiğini bulmalıyız. Halen eksiklerimiz var.
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ŞİMDİDEN ŞAMPİYON İLAN EDİLMEK YANLIŞ
Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. 2 hafta önce Galatasaray'ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde daha çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır. Maçların seyircisiz olması bizi olumsuz etkiledi. Olsalar itici etkisi olurdu.
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BU YIL OZAN TUFAN'IN YILI OLACAK
Ozan Tufan'ı satmayı düşünmedik. Bizim için değerli ve yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken, dripling yaparken de görüyorum. Ona 10 numarada görev verdim. Klasik 10 numara değil iş bitiren bir 10 numara. Bu sezon Ozan'ın yılı olacak. Vedat Muriqi'i de satmayı düşünmüyorduk ancak öyle bir teklif geldi ki kulübün de menfaatlerini düşünerek, satmak zorunda kaldık.
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ÖMER FARUK, CİSSE, PELKAS...
Ömer Faruk'la geleceği hakkında uzun bir konuşma yaptım. Birinin 17 yaşında olması, diğerinin daha tecrübeli olması önemli değil. Yeter ki futbola konsantre olsun, çalışsın, yaş önemli değil formayı alsın. Cisse bazen basit pozisyonları değerlendiremez, ama hiç ummadığın zor pozisyonlarda inanılmaz goller atar.
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Pelkas'ı Malatya'dan beri takip edip, istiyordum. Ondan çok yönlü hücumda hemen her mevkinin alternatifi olacak bir çözüm oyuncusu olmasını bekliyoruz.
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"ÜMİT MİLLİ TAKIMI KABUL ETMEDİK"
İstanbulspor maçında 4-1-3-2'yi sonra 3-5-2'yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1'e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz. Ümit Milli Takım bize hazırlık maçı teklif etti ama doğru bulmadığımız için kabul etmedik. Teknik heyetimiz kalabalık olabir. Biz bir takımız, herkesin çözdüğü bir problem var
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MARCAO AÇIKLAMASI
Bulut, takımıyla ilgili tüm sorulara yanıt verirken, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası da gündeme geldi. Florya'da geçen Cuma günü oynanan hazırlık maçında Galatasaraylı Marcao'nun milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve maçın bu yüzden tamamlanamadığı iddia edilmişti.
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Galatasaray Kulübü, bir gerginlik yaşandığını ama tokat atma olayı yaşanmadığı belirtirken, maçın da artan yağış nedeniyle sonlandırıldığını bildirdi.
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HALİL DERVİŞOĞLU DA 'TOKAT YOK' DEDİ
Benzer açıklamaları Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da yaptı. Milli oyuncu Halil Dervişoğlu da tokat atılmadığını her maçta yaşanabilecek bir gerginliğin yaşandığı ve sonrasında Marcao ile el sıkıştıklarını açıklamıştı.
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İddiaya göre Erol Bulut konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ben Altay Bayındır ile konuştum. Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil."
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Fenerbahçe Kalecisi Altay Bayındır da Ömer Faruk Beyaz ile birlikte Ümit Milli Takım kadrosunda bulunuyordu.
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Büyük tartışmalara sebep olan olayla ilgili herhangi bir görüntü şu ana dek bulunmuyor.