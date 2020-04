Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması! 'Ben hazırım'

BÜYÜK TAKIMLAR İÇİN HER ŞEYE HAZIRIM Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Eğer gelirseniz mevcut kadro ile bunu başaracağınıza inanıyor musunuz?Varsayımlarla yola çıkıyoruz. Bir teknik adam her gittiği kulüpte başarılı olmak, kupalar kazanmak ister. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri nerede bir kupa varsa her zaman o kupayı almak ister. Ben 3 büyük kulübe hazır olduğumu, o ortamı ve baskıyı kaldırıp başarılı olacağımı ocak ayında beraber yaptığımız röportajda dile getirmiştim. Her şeye hazırım.