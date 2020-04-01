Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması! 'Ben hazırım'

O HAREKET TERİM'E DEĞİLDİ" Bu kesinlikle doğru değil. Sosyal medyada o görüntüyle ilgili çok yanlış yorumlar yapıldı. Ben bu tip bir insan değilim. Orada normal bir sevincim oldu. Öyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Sanki ben kasıtlı yapmışım gibi lanse edildi. Orada kesinlikle öyle bir düşünce ve niyet yok. O doğal bir sevinçti.