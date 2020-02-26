Erman Kılınç'tan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Koza TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında konuşan Kılıç, "Zaman zaman 'acaba Sivasspor'dan Galatasaray'a gitmese miydim?' diye düşündüm. Ancak öteki taraftan baktığın zaman da Sivasspor'da 4-5 sene futbol oynadım. 2 maç kötü oynadığın zaman taraftardan da homurdanma başlardı. Bir de Galatasaray çocukluk aşkım. Hasta bir Galatasaraylılık vardı. 30 yaşında Galatasaray'ı yakalamışken gideyim hayallerimi gerçekleştireyim diyorsun" ifadelerine yer verdi.