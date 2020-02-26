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GeriFutbol Erman Kılınç'tan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
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Futbol
Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 00:39, /

Erman Kılınç'tan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Geçtiğimiz günlerde aktif futbol kariyerine son veren Erman Kılıç'tan yıllar sonra Galatasaray itirafı geldi.

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Galatasaray'da sadece 3 resmi maça çıktıktan sonra Eskişehirspor'un yolunu tutan Erman'dan yıllar sonra çarpıcı bir itiraf geldi.

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Sivasspor, Antalyaspor, Eskişehirspor gibi takımların formalarını terleten Kılıç, Galatasaray'a transfer oluş sürecini anlattı.

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Koza TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında konuşan Kılıç, "Zaman zaman 'acaba Sivasspor'dan Galatasaray'a gitmese miydim?' diye düşündüm. Ancak öteki taraftan baktığın zaman da Sivasspor'da 4-5 sene futbol oynadım. 2 maç kötü oynadığın zaman taraftardan da homurdanma başlardı. Bir de Galatasaray çocukluk aşkım. Hasta bir Galatasaraylılık vardı. 30 yaşında Galatasaray'ı yakalamışken gideyim hayallerimi gerçekleştireyim diyorsun" ifadelerine yer verdi.

4Babamın gözleri doldu

"Babamın gözleri doldu"

Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Kayserispor'un da kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Kılıç, yaşadığı ilginç bir anı ise şu sözlerle anlattı:

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"Kayserispor'da Teknik Direktör Şota Arveladze beni aradı ve transfer etmek istediğini söyledi. Babamı arayıp Kayserispor'un beni istediğini söyledim. 'Git o zaman oraya Sarı-Kırmızılı formayı giyersin' demişti. O sene Galatasaray'a transfer olunca babam çok sevinmişti, ağlamıştı. Babamı ödüllendirmiş oldum.

6383 maça çıktı

383 maça çıktı

Kariyerinde 383 maça çıkan Erman Kılıç, 58 gol atıp 66 asist yaparak skora katkı sundu. 152 ile en çok maça Sivasspor formasıyla çıkan Kılıç, Kırmızı-Beyazlı formayla 32 gol atıp, 35 asist yaparak kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. (Ajansspor)

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