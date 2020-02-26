Erman Kılınç'tan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Galatasaray'da sadece 3 resmi maça çıktıktan sonra Eskişehirspor'un yolunu tutan Erman'dan yıllar sonra çarpıcı bir itiraf geldi.
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Sivasspor, Antalyaspor, Eskişehirspor gibi takımların formalarını terleten Kılıç, Galatasaray'a transfer oluş sürecini anlattı.
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Koza TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında konuşan Kılıç, "Zaman zaman 'acaba Sivasspor'dan Galatasaray'a gitmese miydim?' diye düşündüm. Ancak öteki taraftan baktığın zaman da Sivasspor'da 4-5 sene futbol oynadım. 2 maç kötü oynadığın zaman taraftardan da homurdanma başlardı. Bir de Galatasaray çocukluk aşkım. Hasta bir Galatasaraylılık vardı. 30 yaşında Galatasaray'ı yakalamışken gideyim hayallerimi gerçekleştireyim diyorsun" ifadelerine yer verdi.
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"Babamın gözleri doldu"
Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Kayserispor'un da kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Kılıç, yaşadığı ilginç bir anı ise şu sözlerle anlattı:
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"Kayserispor'da Teknik Direktör Şota Arveladze beni aradı ve transfer etmek istediğini söyledi. Babamı arayıp Kayserispor'un beni istediğini söyledim. 'Git o zaman oraya Sarı-Kırmızılı formayı giyersin' demişti. O sene Galatasaray'a transfer olunca babam çok sevinmişti, ağlamıştı. Babamı ödüllendirmiş oldum.
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383 maça çıktı
Kariyerinde 383 maça çıkan Erman Kılıç, 58 gol atıp 66 asist yaparak skora katkı sundu. 152 ile en çok maça Sivasspor formasıyla çıkan Kılıç, Kırmızı-Beyazlı formayla 32 gol atıp, 35 asist yaparak kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. (Ajansspor)