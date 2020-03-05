Eric Dier tribüne çıkıp taraftarı kovaladı!

İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında Norwich City ile Tottenham karşı karşıya geldi.Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada rakibini penaltı atışları neticesinde 3-2 mağlup eden Norwich City, adını bir üst tura yazdırdı.Ancak karşılaşmanın sona ermesinin ardından yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı.Tottenham forması giyen Eric Dier, Norwich City'ye elendikleri maç sonunda kendi taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkıp bir taraftarı kovaladı.İngiliz basınında çıkan haberlere göre bir Tottenham taraftarı, takımının lig sonuncusu Norwich City'ye elendiği maçta Eric Dier'a küfür etti.Aynı tribünde bulunan İngiliz futbolcunun kardeşi, bunun üzerine taraftarla sert bir tartışmaya girdi.Tribüne çıkan Eric Dier da kardeşinin tartıştığı taraftarı kovaladı.Maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör Jose Mourinho, oyuncuna hak verdiğini ifade etti.Portekizli teknik adam ayrıca kulüp tarafından Eric Dier'a ceza verilmesi durumunda bu karar karşı çıkacağını da sözlerine ekledi.Jose Mourinho'nun Eric Dier ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum.Eric'in erkek kardeşi de oradaymış. Tribündeki o kişi Eric Dier'a kötü sözler kullanınca aralarında kavga çıkmış.Eric Dier da olaya dahil olmuş. Kulüp Eric Dier'a ceza verecek olursa buna karşı çıkarım.