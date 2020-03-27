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GeriFutbol Ergin Ataman'dan corona virüsü itirafı: "Böyle şampiyon olmak..."
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Futbol
Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 19:06, /

Ergin Ataman'dan corona virüsü itirafı: "Böyle şampiyon olmak..."

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, corona virüsü salgını sebebiyle liglerin durmasını değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

2BİR UZLAŞMA OLDU

BİR UZLAŞMA OLDU

Euroleague'de sürecin izlenip mayıs ayının sonuna doğru bir karar verilmesi konusunda bir uzlaşma oldu. İstenilen, sonuna yaklaşılan büyük spor organizasyonlarının, maçlar ile sona erdirilmesi.

3SPORTİF RUHA AYKIRI

SPORTİF RUHA AYKIRI

Liglerin, EuroLeague'in bugünkü haliyle tescil edilmesi sportif ruha aykırı. Tabii ki haziran ayına geldiğimiz zaman maçlar oynanmayacak durumdaysa bir karar verilmek zorunda kalınacak. Bugün için optimist olup ileriyi düşünmek en iyisi.

4DİYELİM ŞAMPİYON İLAN EDİLDİK

DİYELİM ŞAMPİYON İLAN EDİLDİK

Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok

5BAŞLANGIÇ TARİHİ...

BAŞLANGIÇ TARİHİ...

EuroLeague, başlangıcı mayıs ortası veya haziran başı olarak düşündüğünü söyledi. Ancak, iptalin şu ana kadar söz konusu olmadığını iletti. Bu hastalık geçer de yeniden başlarsa, bu başlangıç tarihi 1 ay önce bildirilecek

61.5 AY SONRA NORMAL HAYATA DÖNER

1.5 AY SONRA NORMAL HAYATA DÖNER

Oyuncularımıza izin verdik. Yabancı oyuncuların yarısı gitti, yarısı kaldı. Ümit ediyoruz ki, 1-1.5 ay sonra hayat normale döner.

7BİR GRUBUMUZ VAR DÜŞÜNÜYORUZ

BİR GRUBUMUZ VAR DÜŞÜNÜYORUZ

EuroLeague antrenörlerinin dahil olduğu bir grubumuz var, orada tartışıyoruz. Kontratlardan ziyade, EuroLeague oynanırsa sonuçları nasıl olur, oynanmazsa kayıpları nasıl olur, bunları düşünüyoruz

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