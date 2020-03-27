Ergin Ataman'dan corona virüsü itirafı: "Böyle şampiyon olmak..."
Anadolu Efes Başantrenörü ErginAtaman, corona virüsü salgını sebebiyle liglerin durmasını değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;
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BİR UZLAŞMA OLDU
Euroleague'de sürecin izlenip mayıs ayının sonuna doğru bir karar verilmesi konusunda bir uzlaşma oldu. İstenilen, sonuna yaklaşılan büyük spor organizasyonlarının, maçlar ile sona erdirilmesi.
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SPORTİF RUHA AYKIRI
Liglerin, EuroLeague'in bugünkü haliyle tescil edilmesi sportif ruha aykırı. Tabii ki haziran ayına geldiğimiz zaman maçlar oynanmayacak durumdaysa bir karar verilmek zorunda kalınacak. Bugün için optimist olup ileriyi düşünmek en iyisi.
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DİYELİM ŞAMPİYON İLAN EDİLDİK
Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok
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BAŞLANGIÇ TARİHİ...
EuroLeague, başlangıcı mayıs ortası veya haziran başı olarak düşündüğünü söyledi. Ancak, iptalin şu ana kadar söz konusu olmadığını iletti. Bu hastalık geçer de yeniden başlarsa, bu başlangıç tarihi 1 ay önce bildirilecek
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1.5 AY SONRA NORMAL HAYATA DÖNER
Oyuncularımıza izin verdik. Yabancı oyuncuların yarısı gitti, yarısı kaldı. Ümit ediyoruz ki, 1-1.5 ay sonra hayat normale döner.
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BİR GRUBUMUZ VAR DÜŞÜNÜYORUZ
EuroLeague antrenörlerinin dahil olduğu bir grubumuz var, orada tartışıyoruz. Kontratlardan ziyade, EuroLeague oynanırsa sonuçları nasıl olur, oynanmazsa kayıpları nasıl olur, bunları düşünüyoruz